Presidente do Peru critica juiz do jogo com Brasil: 'Desequilibrou a partida'

A Federação Peruana de Futebol também não aprovou a nomeação por parte da Confederação

Sul-Americana de Futebol (Conmebol) de um árbitro chileno para comandar um jogo da seleção peruana uma partida antes do duelo entre Chile e Peru, previsto para novembro, em Santiago, pela terceira rodada das Eliminatórias. Chilenos e peruanos somam apenas um ponto na classificação.