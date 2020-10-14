Fique de Olho

Brasileirão: confira onde assistir aos jogos da 16ª rodada

Botafogo e Fluminense entram em campo nesta quarta-feira (14), Flamengo joga na quinta e jogo do Vasco foi adiado
Redação de A Gazeta

14 out 2020 às 06:00

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 06:00

Fred e Nenê foram fundamentais para a vitória do Fluminense sobre o Goiás
Fred e Nenê comandam o ataque Tricolor Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
A 16ª rodada do Campeonato Brasileiro terá seis jogos nesta quarta-feira (14) e uma partida na quinta-feira (15). Os outros três jogos foram adiados, e ainda não têm data definida. Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder. 
  • 16ª Rodada do Brasileirão

  • Jogos desta quarta-feira (14) 

  • Palmeiras x Coritiba
    Horário: 18h 
    Onde assistir: TNT e Premiere 

  • Grêmio x Botafogo 
    Horário: 19h15 
    Onde assistir:  Premiere
      
  • Santos x Atlético-GO 
    Horário: 20h30 
    Onde assistir: Premiere

  • Atlético-MG x Fluminense 
    Horário: 21h30 
    Onde assistir: TV Gazeta, Globo (RJ e MG) e Premiere
      
  • Sport x Internacional
    Horário: 21h30
    Onde assistir: Globo (PE e RS) e Premiere

  • Athletico-PR x Corinthians
    Horário: 21h30 
    Onde assistir: Globo (PR e SP) 
      
  • Jogo de quinta-feira (15)

  • Flamengo x Bragantino
    Horário: 20h 
    Onde assistir: SporTV e Premiere

  • Jogos adiados
    Goiás x Bahia
    Vasco x Fortaleza 
    Ceará x São Paulo

