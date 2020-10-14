Brasileirão: confira onde assistir aos jogos da 16ª rodada

A 16ª rodada do Campeonato Brasileiro terá seis jogos nesta quarta-feira (14) e uma partida na quinta-feira (15). Os outros três jogos foram adiados, e ainda não têm data definida. Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder.
- 16ª Rodada do Brasileirão
- Jogos desta quarta-feira (14)
- Palmeiras x Coritiba
Horário: 18h
Onde assistir: TNT e Premiere
- Grêmio x Botafogo
Horário: 19h15
Onde assistir: Premiere
- Santos x Atlético-GO
Horário: 20h30
Onde assistir: Premiere
- Atlético-MG x Fluminense
Horário: 21h30
Onde assistir: TV Gazeta, Globo (RJ e MG) e Premiere
- Sport x Internacional
Horário: 21h30
Onde assistir: Globo (PE e RS) e Premiere
- Athletico-PR x Corinthians
Horário: 21h30
Onde assistir: Globo (PR e SP)
- Jogo de quinta-feira (15)
- Flamengo x Bragantino
Horário: 20h
Onde assistir: SporTV e Premiere
- Jogos adiados
Goiás x Bahia
Vasco x Fortaleza
Ceará x São Paulo