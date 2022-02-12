Palmeiras x Chelsea: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Neste sábado (12), às 13h30 (horário de Brasília), Palmeiras e Chelsea se enfrentam pela primeira vez na história na grande final do Mundial de Clubes, no Mohammed Bin Zayed Stadium, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.
O Verdão chegou até o torneio internacional após conquistar a Libertadores pela terceira vez, somando nove vitórias, três empates e apenas uma derrota. Já o Chelsea seguiu caminho parecido na Champions League, sendo nove vitórias, dois empates e uma derrota.
Para a decisão, o Verdão vem embalado depois de vencer o Al-Ahly, do Egito, por 2 a 0 na semifinal da competição. Os gols da vitória da equipe foram marcados por Raphael Veiga e Dudu, dois dos pilares do time principal. Por outro lado, os Blues eliminaram o Al-Hilal, da Arábia Saudita, com um único gol de Romelu Lukaku.
O curioso é que a última final de Mundial que o Palmeiras disputou foi justamente contra um clube inglês, quando foi derrotado pelo Manchester United, em 1999. Enquanto o Chelsea também se lembra da última decisão em que esteve presente, exatamente contra uma equipe paulista. Na ocasião, o Corinthians venceu por 1 a 0.
Vale destacar que o Alviverde é o único clube brasileiro a chegar à decisão nos três formatos da competição já existentes: 1951 (organizado pela CBD, antiga CBF, e chancelado pela FIFA), 1999 (organizado pela UEFA e CONMEBOL, chancelado pela FIFA) e 2021 (organizado pela FIFA).
FICHA TÉCNICA - CHELSEA X PALMEIRAS
- Local: Estádio Mohammed Bin Zayed, em Dubai, Emirados Árabes
- Data/Horário: 12/2/2022, às 13h30 (horário de Brasília)
- Árbitro: Chris Beath (AUS)
- Onde assistir: TV Bandeirantes, BandSports, site oficial da Band
- CHELSEA: Kepa (Mendy); Christensen, Thiago Silva e Rüdiger; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic e Marcos Alonso; Havertz, Ziyech e Lukaku. Técnico: Thomas Tuchel.
- PALMEIRAS: Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Raphael Veiga, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.