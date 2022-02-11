Abel admite abismo financeiro, mas cita virtudes do Palmeiras: 'Dá para ganhar, o futebol é mágico por isso'

Abel Ferreira em coletiva sobre a grande final do Mundial de Clubes Crédito: CESAR GRECO/Palmeiras

O Palmeiras encerrou sua preparação para enfrentar o Chelsea, neste sábado (12), às 13h30 (de Brasília), pela final do Mundial de Clubes. Na véspera da partida, nesta sexta-feira (11), Abel Ferreira participou da coletiva oficial da Fifa e deu mais uma "aula" em suas respostas. Apesar de admitir o abismo financeiro entre as equipes, ele aposta nas virtudes palmeirenses para tentar levar o título.

"Se vamos entrar nas questões financeiras, estamos fora. Então vamos entrar no que somos bons, na coragem, na valentia, com a bola, ter coragem para impor nosso jogo, fintar, driblar, dar mais que um toque. Que os jogadores tenham a cabeça em paz para colocar tudo a serviço do coletivo. Juntar o talento com o trabalho, porque aí seguramente a vitória fica mais próxima. Não sei o resultado, sei o nosso propósito, o que temos de fazer. Amanhã é um jogo que estou grato por estar aqui, meus jogadores também. Nosso objetivo é ganhar, não há outra forma de encarar este jogo. E se eu quero ser o melhor, tenho que ganhar dos melhores", garantiu o comandante alviverde

"Como já disse, é uma equipe que gastou para montar este plantel 650 milhões de euros e o Palmeiras gastou 32 milhões para compor este elenco. Mas os valores que vão fazer a diferença amanhã são a competitividade, a amizade, a coragem, a ajuda, audazes para defender sem bola e com ela colocar o adversário em dificuldades. Nisso podemos nos comparar."

No aspecto de qualidade técnica, apesar de ser quase consenso de que os níveis são bastante diferentes, Abel garante que é possível bater o Chelsea, principalmente pelo fato de o gramado proporcionar um futebol melhor, algo que no Brasil acaba não acontecendo pela qualidade dos campos por aqui.

"Claro que dá para ganhar, o futebol é mágico por isso mesmo. Dá para ganhar. Contra quem for. As probabilidades do City na final da Liga dos Campeões apostavam neles e ganhou o Chelsea. Portanto, claro que dá para ganhar. Temos de melhorar e muito (na América do Sul) a qualidade dos gramados. Eu vejo porque acham que o jogo no Brasil é lento. Tem única e exclusivamente a ver com o campo. Amanhã vão ver o time rápido. Não adianta ter uma Ferrari e andar nas ruas de São Paulo, tem de andar nas pistas."

Por fim, Abel disse não ter peso nas costas para buscar o resultado na final do Mundial. Segundo o técnico português, o Palmeiras vai entrar em campo para fazer o que melhor sabe, com postura sólida e buscando fazer um gol a mais do que o adversário. Estar no Mundial já é algo gratificante por si só.

"Eu me sinto muito bem, só o fato de poder estar aqui é gratificante e maravilhoso, fruto de muito trabalho. Há muito tempo um time da América do Sul não ganha, e demonstra o tamanho da montanha que temos de escalar. Mas acreditamos que podemos fazer, que vamos ganhar e fazer um grande jogo amanhã. Vamos colocar de lado a capacidade financeira e colocar o respeito, amizade, a entreajuda, a competitividade e a inspiração."