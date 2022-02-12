Palmeiras tem condições de bater o Chelsea e conquistar o Mundial de Clubes

Chelsea e Palmeiras fazem a grande final do Mundial de Clubes neste sábado Crédito: Fifa/Divulgação

Todo o torcedor quer ver seu time campeão mundial de clubes, mas talvez o alviverde seja um dos que mais pense nisso nos últimos anos. Primeiro por não aguentar mais ouvir, imagino eu, as piadinhas pelo time nunca ter conquistado o título, e depois por saber que sua equipe chega em 2022 com plenas condições de levantar a taça, após fracassar na competição em 2021.

Às 13h30 (Horário de Brasília) deste sábado (12), o Palmeiras encara o Chelsea na grande final do Mundial de Clubes, no Mohammed Bin Zayed Stadium, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Quando a bola rolar, corações estarão aflitos nas arquibancadas, em São Paulo, onde se concentra a maioria da torcida, e em vários cantos pelo Brasil, inclusive no Espírito Santo, que já viu os palmeirenses fazendo festa por aqui quando o time conquistou a Libertadores sobre o Flamengo

E a esperança do torcedor palmeirense pode se manter muito viva. Na final, que corresponde a temporada 2021, o Palmeiras chega com condições reais de conquistar o título. Mais maduro e preparado, o time comandado por Abel Ferreira já provou que não está a passeio ao conquistar uma vitória segura na semifinal. E agora, na decisão, não tem motivos para se apequenar diante do Chelsea, que mesmo sendo um grande time do futebol mundial, não vive seu melhor momento.

Raphael Veiga e Dudu (ambos à esquerda) são as principais esperanças de criatividade no Verdão Crédito: Palmeiras/Divulgação

Dentro das quatro linhas, o Palmeiras não apresentará nenhum mistério, nenhuma grande novidade. Todos sabem como o time de Abel Ferreira se porta em campo: bem posicionado defensivamente, sem pressa de impôr seu ritmo de jogo, escapadas em velocidade nos contragolpes. Entretanto, conhecer essa fórmula não é nenhuma garantia de impedi-la.

O Chelsea chega favorito no confronto, assim como todo clube europeu. Mas há tempos um confronto não promete ser tão equilibrado, já que os Blues não vivem seu melhor momento. Terceiro colocado do Campeonato Inglês, o time do técnico Thomas Tuchel venceu apenas um dos últimos cinco jogos no torneio nacional. No Mundial sofreu para vencer o Al Hilal por 1 a 0. Logo não é um grande bicho-papão.

Lukaku é a grande esperança de gols do Chelsea. Responsável pelo tento que garantiu a vitória na semifinal, o Belga é o jogador de maior poder de decisão dos Blues. Será muito municiado pelo meia Jorginho e pelo ala-esquerdo Alonso. Como ponto fraco, a defesa que pode ser batida em velocidade. Por isso que o experiente zagueiro Thiago Silva atua como líbero, para ficar mais protegido.

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Trajetórias de Chelsea e Palmeiras no Mundial de Clubes Crédito: Fifa/Divulgação