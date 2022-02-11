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Palmeiras vai jogar final do Mundial com camisa branca da coleção antiga

Verdão é o "visitante" da partida contra o Chelsea e utilizará seu uniforme 2 com camisa branca, shorts branco e meias verdes. Novo modelo teve seu uso vetado pela Fifa

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 11:46

LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2022 às 11:46
Palmeiras vai jogar final do Mundial com camisa branca da coleção antiga
Palmeiras vai jogar final do Mundial com camisa branca da coleção antiga Crédito: CesarGreco/Palmeiras
O Palmeiras já sabe com qual uniforme disputará a final do Mundial de Clubes contra o Chelsea, neste sábado (12), às 13h30 (de Brasília), em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Como "visitante" na partida, o Verdão vestirá camisa branca, shorts branco e meias verdes, mas tudo da antiga coleção da Puma.
De acordo com as regras da Fifa para diferenciação das camisas, o Chelsea, como mandante do jogo, tem prioridade na utilização de seu uniforme tradicional. Sendo assim, vai a campo com camisa e shorts azuis, e meias brancas. Na semifinal, o clube inglês atuou com indumentária amarela.
Recentemente, o Palmeiras lançou seu uniforme número 2, com o intuito de já utilizá-lo durante a disputa do Mundial de Clubes, assim como o número 1, que esteve presente no duelo da semifinal contra o Al Ahly-EGI. No entanto, ele não poderá ser usado para enfrentar o Chelsea, uma vez que a Fifa colocou veto.

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Isso porque a nova camisa branca do Palmeiras trazer a frase 'por um futuro mais verde' estampada em toda a sua frente. A mensagem faz parte de uma campanha do clube para se engajar em causas sociais. O problema é que a entidade máxima o futebol proíbe que clubes e seleções estampem frases e lemas em seus uniformes nas competições que organiza. Seria uma forma de evitar incidentes diplomáticos e não misturar esporte com política ou religião. O Verdão ainda tentou derrubar o veto dizendo que não havia nada com esse teor, mas teve seu pedido negado pela Fifa.
Dessa forma, o Palmeiras será obrigado a utilizar os modelos da coleção antiga produzidos pela Puma, fornecedora de material esportivo, que foram trajados pelos jogadores durante a temporada 2021.

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