Palmeiras vai jogar final do Mundial com camisa branca da coleção antiga Crédito: CesarGreco/Palmeiras

O Palmeiras já sabe com qual uniforme disputará a final do Mundial de Clubes contra o Chelsea, neste sábado (12), às 13h30 (de Brasília), em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Como "visitante" na partida, o Verdão vestirá camisa branca, shorts branco e meias verdes, mas tudo da antiga coleção da Puma.

De acordo com as regras da Fifa para diferenciação das camisas, o Chelsea, como mandante do jogo, tem prioridade na utilização de seu uniforme tradicional. Sendo assim, vai a campo com camisa e shorts azuis, e meias brancas. Na semifinal, o clube inglês atuou com indumentária amarela.

Recentemente, o Palmeiras lançou seu uniforme número 2, com o intuito de já utilizá-lo durante a disputa do Mundial de Clubes, assim como o número 1, que esteve presente no duelo da semifinal contra o Al Ahly-EGI. No entanto, ele não poderá ser usado para enfrentar o Chelsea, uma vez que a Fifa colocou veto.

Isso porque a nova camisa branca do Palmeiras trazer a frase 'por um futuro mais verde' estampada em toda a sua frente. A mensagem faz parte de uma campanha do clube para se engajar em causas sociais. O problema é que a entidade máxima o futebol proíbe que clubes e seleções estampem frases e lemas em seus uniformes nas competições que organiza. Seria uma forma de evitar incidentes diplomáticos e não misturar esporte com política ou religião. O Verdão ainda tentou derrubar o veto dizendo que não havia nada com esse teor, mas teve seu pedido negado pela Fifa.