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Risco na pandemia

Ômicron pode fazer United jogar em campo neutro na Liga dos Campeões

Como o Young Boys, adversário do clube inglês, teria que sair do país para jogar, ainda não está claro se o clube precisaria passar por uma quarentena

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 15:40

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 nov 2021 às 15:40
O Manchester United em ação na Premier League
O Manchester United em ação na Premier League Crédito: Reprodução Twitter @ManUtd
A nova variante da Covid-19, a Ômicron, vem causando preocupação principalmente nos países da Europa. E isso pode refletir diretamente na Liga dos Campeões. Segundo o The Telegraph, o jogo entre Manchester United e Young Boys pode ser jogado em campo neutro ou até mesmo ser adiado.
A possibilidade existe devido aos rígidos protocolos contra a covid-19 na Suíça. Como o Young Boys teria que sair do país para jogar, ainda não está claro se o clube precisaria passar por uma quarentena antes de retornar, o que levou a Uefa a traçar novos planos.
As medidas mais rígidas impostas pelo país têm o apoio da população, que já mostrou preocupação com a divulgação de um caso da nova variante. A Suíça está reportando mais de 5 mil novas infecções em média por dia, um crescimento significativo que iniciou no começo do mês de novembro.
Caso a mudança do local seja confirmada, a Uefa terá que arcar com outro problema. O Manchester United já iniciou a venda de ingressos para o último jogo da primeira fase da Liga dos Campeões, e a expectativa é de casa cheia.
Diferentemente do Manchester United, que já garantiu vaga nas oitavas de final, o Young Boys disputa apenas um terceiro lugar, que daria o direito de jogar a Liga Europa. O time suíço é o lanterna do Grupo F, com quatro pontos. Villarreal, em segundo, tem sete, contra seis do Atalanta, em terceiro.

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