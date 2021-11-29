Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Fifa confirma Mundial de Clubes entre 3 e 12 de fevereiro; sorteio é nesta 2ª
Nos Emirados Árabes Unidos

Fifa confirma Mundial de Clubes entre 3 e 12 de fevereiro; sorteio é nesta 2ª

O Palmeiras chega forte à competição após desbancar os cariocas na Libertadores e cheio de disposição para apagar a má impressão deixada na edição passada

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 11:02

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 nov 2021 às 11:02
Taça do Mundial de Clubes
Taça do Mundial de Clubes Crédito: Reuters/Arnd Wiegmann
Campeão da Copa Libertadores diante do Flamengo, no sábado (27), o Palmeiras foi o último time a se garantir no Mundial de Clubes. A Fifa confirmou nesta segunda-feira (29) que a competição será entre os dias 3 e 12 de fevereiro, nos Emirados Árabes Unidos. O sorteio das chaves acontece às 13 horas, na sede da entidade, em Zurique.
O Palmeiras chega forte à competição após desbancar os cariocas na Libertadores e cheio de disposição para apagar a má impressão deixada na edição passada, quando não conseguiu anotar nenhum gol no tempo normal e ficou somente no quarto lugar.
Depois de decepcionar na edição passada, perdendo nas semifinais para o Tigres, do México, por 1 a 0, e na decisão do terceiro lugar nos pênaltis para o Al-Haly, a ordem agora é mostrar força para fazer a final dos sonhos contra o Chelsea.
Brasileiro naturalizado italiano, Jorginho, do Chelsea, já está imaginando a final que todos esperam no dia 12 de fevereiro. "O futebol brasileiro tem muita qualidade, tem atletas de enorme qualidade, então acredito (em um possível Chelsea x Palmeiras). Será um jogo bonito de se ver, com futebol bem jogado", disse Jorginho à ESPN Brasil.
O Palmeiras é o representante da América do Sul e o Chelsea o campeão europeu. Outras quatro equipes defendem seu continente na competição: Monterrey, do México, pela Concacaf, Al-Haly, mais uma vez, pela África, Al-Hilal pela Ásia, Alckland City pela Oceania, além do anfitrião Al Jazira.

Veja Também

Libertadores: Palmeiras superou o Flamengo taticamente e mereceu o título

Torcidas unidas: rivalidade entre Palmeiras e Flamengo fica só em campo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo Futebol Libertadores
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados