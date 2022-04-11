Nome de Palacios aparece no BID e atacante já pode estrear pelo Vasco

O nome do atacante Carlos Palacios apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira. Assim, o jogador já pode estrear pelo Vasco no próximo sábado, na partida contra o CRB, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
No último dia 06, o Gigante da Colina anunciou a compra de 70% dos direitos federativos do chileno junto ao Internacional, e o atleta assinou o contrato até 30 de abril de 2025.
Palacios é um dos reforços que chegou ao clube de São Januário para reforçar o elenco para disputa da Segunda Divisão. Agora, entre os novos contratados só faltam ser registrados Erick e Zé Vitor.