Nome de Palacios aparece no BID e atacante já pode estrear pelo Vasco

O nome do atacante Carlos Palacios apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira. Assim, o jogador já pode estrear pelo Vasco no próximo sábado, na partida contra o CRB, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Palácios deixou o Internacional e acertou com o Vasco recentemente Crédito: Divulgação/Internacional

No último dia 06, o Gigante da Colina anunciou a compra de 70% dos direitos federativos do chileno junto ao Internacional, e o atleta assinou o contrato até 30 de abril de 2025.