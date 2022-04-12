Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fernandinho anuncia que não permanecerá no Manchester City e irá voltar ao Brasil
futebol

Fernandinho anuncia que não permanecerá no Manchester City e irá voltar ao Brasil

Em coletiva antes do duelo pela Champions League, o brasileiro declarou que o Athletico Paranaense pode ser um dos destinos
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2022 às 10:31

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 10:31

Fernandinho está de saída do Manchester City! Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o brasileiro anunciou que não vai seguir no clube inglês na próxima temporada e que irá retornar ao Brasil.> GALERIA: Veja 11 astros sul-americanos que estão ficando sem clube em junho
- Eu quero continuar jogando. E com certeza vou voltar para o Brasil. Já decidi junto com a minha família que nesse momento é o melhor e mais importante para mim - declarou Fernandinho.
O Athletico Paranaense é um dos prováveis destinos de Fernandinho no futebol brasileiro. O clube já havia feito um contato pelo retorno do jogador na última temporada, mas não avançou.
Fernandinho chegou no Manchester City em 2013. Desde então, são 373 jogos e 12 títulos pelo clube, sendo quatro Premier League, seis Copa da Liga Inglesa, uma Copa da Inglaterra e uma Supercopa da Inglaterra.
Crédito: FernandinhovaideixaroManchesterCityaofimdatemporada(Foto:UEFA/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester city
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sem planejamento sucessório, herança pode virar dor de cabeça e prejuízo para a família
'Skin in the game': por que planejar a sucessão patrimonial evita um segundo luto
Imagem BBC Brasil
5 formas simples de perder gordura abdominal
Imagem de destaque
Carta Pokémon de milhões de libras: valorização gera onda de crimes com roubos e furtos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados