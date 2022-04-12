Fernandinho anuncia que não permanecerá no Manchester City e irá voltar ao Brasil

Fernandinho está de saída do Manchester City! Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o brasileiro anunciou que não vai seguir no clube inglês na próxima temporada e que irá retornar ao Brasil.> GALERIA: Veja 11 astros sul-americanos que estão ficando sem clube em junho

- Eu quero continuar jogando. E com certeza vou voltar para o Brasil. Já decidi junto com a minha família que nesse momento é o melhor e mais importante para mim - declarou Fernandinho.

O Athletico Paranaense é um dos prováveis destinos de Fernandinho no futebol brasileiro. O clube já havia feito um contato pelo retorno do jogador na última temporada, mas não avançou.

Fernandinho chegou no Manchester City em 2013. Desde então, são 373 jogos e 12 títulos pelo clube, sendo quatro Premier League, seis Copa da Liga Inglesa, uma Copa da Inglaterra e uma Supercopa da Inglaterra.