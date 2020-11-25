Natan, zagueiro do Flamengo, é convocado para a seleção brasileira  Sub-20

O técnico André Jardine fez a sua última convocação da Seleção Brasileira sub-20 em 2020, visando o Sul-americano que será disputado em fevereiro de 2021 na Colômbia. O zagueiro capixaba Natan, que atua no Flamengo foi lembrado pelo treinador e integra a lista de convocados.
Natan e os demais convocados vão disputar um pequeno torneio entre seleções da América do Sul na Granja Comary, entre os dias 12 e 18 de dezembro, visando a preparação e o entrosamento da equipe sub-20 do Brasil. Por conta da pandemia da Covid-19, a Seleção teve poucas oportunidades de se reunir e a CBF organizou este torneio para intensificar os preparos para 2021.
A lista possui diversas novidades da convocação habitual de Jardine, dessa forma, jogadores que tiveram poucas oportunidades com o técnico, ganham mais uma chance de provar o seu valor. Um deles é o goleiro do Farmalicão, Luis Lucio, além do atacante do Barcelona, Gustavo Maia.
Alguns nomes já são conhecidos do torcedor brasileiro, como Bruno Gomes, do Vasco, Mauricio, atualmente no Internacional, além de Kaio Jorge, do Santos, Gabriel Verón, promessa do Palmeiras, que irão atuar mais a frente dos dois primeiros, e Natan que vem se destacando na defesa do Flamengo.
LISTA DE CONVOCADOS
- Convocados
- Goleiros
Adriel - Grêmio
Leo Linck - Athletico Paranaense
Luis Lucio - Famalicão
- Laterais
Rafael - Cruzeiro
Vanderson - Grêmio
Wellinton - São Paulo
Riquelme - Vasco da Gama
- Zagueiros
Luan Patrick - Athletico Paranaense
Pedro Henrique - Internacional
Natan - Flamengo
David Souza - Botafogo
- Meio-campistas
Diego Rosa - Grêmio
Praxedes - Internacional
Bruno Gomes - Vasco da Gama
Daniel Cabral - Flamengo
Mauricio - Internacional
Gustavo - Sport
- Atacantes
Gabriel Veron - Palmeiras
Luiz Henrique - Fluminense
Kaio Jorge - Santos
Cauê - Corinthians
Gustavo Maia - Barcelona
Jajá - Athletico Paranaense