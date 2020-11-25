Natan, zagueiro do Flamengo, é convocado para a seleção brasileira  Sub-20

O capixaba Natan, que atua no Flamengo, foi convocado para a seleção brasileira sub-20 Crédito: Daniel Vorley/AGif

O técnico André Jardine fez a sua última convocação da Seleção Brasileira sub-20 em 2020, visando o Sul-americano que será disputado em fevereiro de 2021 na Colômbia. O zagueiro capixaba Natan, que atua no Flamengo foi lembrado pelo treinador e integra a lista de convocados.

Natan e os demais convocados vão disputar um pequeno torneio entre seleções da América do Sul na Granja Comary, entre os dias 12 e 18 de dezembro, visando a preparação e o entrosamento da equipe sub-20 do Brasil. Por conta da pandemia da Covid-19, a Seleção teve poucas oportunidades de se reunir e a CBF organizou este torneio para intensificar os preparos para 2021.

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A lista possui diversas novidades da convocação habitual de Jardine, dessa forma, jogadores que tiveram poucas oportunidades com o técnico, ganham mais uma chance de provar o seu valor. Um deles é o goleiro do Farmalicão, Luis Lucio, além do atacante do Barcelona, Gustavo Maia.

Alguns nomes já são conhecidos do torcedor brasileiro, como Bruno Gomes, do Vasco, Mauricio, atualmente no Internacional, além de Kaio Jorge, do Santos, Gabriel Verón, promessa do Palmeiras, que irão atuar mais a frente dos dois primeiros, e Natan que vem se destacando na defesa do Flamengo.

O técnico André Jardine convocou a #SeleçãoSub20 para Torneio Internacional nos dias 12 a 18 de dezembro. Veja a lista! ??? pic.twitter.com/qBjQePKoB2 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 24, 2020

LISTA DE CONVOCADOS