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Natan, zagueiro do Flamengo, é convocado para a seleção brasileira  Sub-20

Defensor capixaba foi lembrado na lista do técnico André Jardine, que selecionou atletas para torneio entre seleções da América do Sul na Granja Comary, em dezembro

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 21:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 21:08
O capixaba Natan, que atua no Flamengo, foi convocado para a seleção brasileira sub-20
O capixaba Natan, que atua no Flamengo, foi convocado para a seleção brasileira sub-20 Crédito: Daniel Vorley/AGif
O técnico André Jardine fez a sua última convocação da Seleção Brasileira sub-20 em 2020, visando o Sul-americano que será disputado em fevereiro de 2021 na Colômbia. O zagueiro capixaba Natan, que atua no Flamengo foi lembrado pelo treinador e integra a lista de convocados.
Natan e os demais convocados vão disputar um pequeno torneio entre seleções da América do Sul na Granja Comary, entre os dias 12 e 18 de dezembro, visando a preparação e o entrosamento da equipe sub-20 do Brasil. Por conta da pandemia da Covid-19, a Seleção teve poucas oportunidades de se reunir e a CBF organizou este torneio para intensificar os preparos para 2021. 
A lista possui diversas novidades da convocação habitual de Jardine, dessa forma, jogadores que tiveram poucas oportunidades com o técnico, ganham mais uma chance de provar o seu valor. Um deles é o goleiro do Farmalicão, Luis Lucio, além do atacante do Barcelona, Gustavo Maia. 
Alguns nomes já são conhecidos do torcedor brasileiro, como Bruno Gomes, do Vasco, Mauricio, atualmente no Internacional, além de Kaio Jorge, do Santos, Gabriel Verón, promessa do Palmeiras, que irão atuar mais a frente dos dois primeiros, e Natan que vem se destacando na defesa do Flamengo.

LISTA DE CONVOCADOS

  • Convocados 

  • Goleiros
    Adriel - Grêmio
    Leo Linck - Athletico Paranaense
    Luis Lucio - Famalicão

  • Laterais 
    Rafael - Cruzeiro 
    Vanderson - Grêmio  
    Wellinton - São Paulo 
    Riquelme - Vasco da Gama 

  • Zagueiros 
    Luan Patrick - Athletico Paranaense
    Pedro Henrique - Internacional 
    Natan - Flamengo 
    David Souza - Botafogo 

  • Meio-campistas 
    Diego Rosa - Grêmio  
    Praxedes - Internacional 
    Bruno Gomes - Vasco da Gama
    Daniel Cabral - Flamengo 
    Mauricio - Internacional 
    Gustavo - Sport 

  • Atacantes 
    Gabriel Veron - Palmeiras 
    Luiz Henrique - Fluminense 
    Kaio Jorge - Santos
    Cauê - Corinthians 
    Gustavo Maia - Barcelona
    Jajá - Athletico Paranaense

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