Luxemburgo falha em missão e tem futuro incerto no Vasco

Luxemburgo está perto de conseguir livrar o Vasco do rebaixamento no Brasileirão Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Após a saída do português Ricardo Sá Pinto, Vanderlei Luxemburgo foi contratado pelo Vasco para uma missão de tiro curto: tinha 12 jogos para livrar o time do quarto rebaixamento em sua história.

O empate com o Corinthians no domingo (21) praticamente selou nova queda. O clube cruzmaltino só não cairá com uma improvável combinação: é preciso que, na rodada final, o Fortaleza perca e a equipe de São Januário tire uma diferença de 12 gols no saldo.

O cenário é tão improvável que o Vasco já fala abertamente do rebaixamento. O próprio Luxemburgo falou que não admitir isso é enganar o torcedor e se colocou à disposição de participar da reestruturação do clube a partir da próxima temporada.

O problema é que a situação ainda será avaliada pela diretoria, que preferiu deixar o treinador com futuro incerto neste primeiro momento. Luxa, portanto, não sabe se seguirá em São Januário para a próxima temporada. Há uma certeza, no entanto.

Ao assumir o desafio de tentar manter o Vasco na elite, o treinador assinou um contrato que previa um salário base bem abaixo do que costuma receber. O dinheiro relevante só viria em caso de salvação, o que não aconteceu.

Além de perder o bônus, Luxemburgo viu seu vencedor currículo de treinador ser manchado nesta temporada com o primeiro rebaixamento com alguma equipe. Vale ressaltar que ele é o maior vencedor da história do Campeonato Brasileiro, com cinco títulos.