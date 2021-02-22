Três treinadores no Brasileiro, um interino, um no Carioca: nenhum conseguiu regularidade no Vasco

Crédito: Vanderlei Luxemburgo, Ramon Menezes e Ricardo Sá Pinto guiaram o Vasco no Brasileiro (Montagem Lance

A melancólica temporada 2020 do Vasco vai chegando ao fim com o praticamente irreversível rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Mas nas outras competições o time também decepcionou. Em maior ou menor grau, os cinco comandantes tiveram deixaram a desejar em determinado momento. Confira os aproveitamentos de cada um:Na temporada:

Luxemburgo: 11 jogos - duas vitórias, três empates e cinco derrotas. 27%Ricardo Sá Pinto: 15 jogos - três vitórias, seis empates e seis derrotas. 33,3%Alexandre Grasseli (interino): três jogos - três derrotas. 0%Ramon Menezes: 18 jogos - oito vitórias, quatro empates e seis derrotas. 51%.Abel Braga: 14 jogos - quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. 40%.

No Brasileiro:

Luxemburgo: 11 jogos - duas vitórias, três empates e cinco derrotas. 27%Sá Pinto: 11 jogos - duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas. 33%Alexandre Grasseli (interino): três jogos - três derrotas 0%.Ramon Menezes: 13 jogos - cinco vitórias, três empates e cinco derrotas. 46%.Abel Braga saiu antes do início do Brasileiro.

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Com Abel Braga, o time penou para passar pelo ABC (RN) e pelo Altos (PI). Ainda perdeu, em casa, o primeiro jogo contra o Goiás. Teve dificuldades, mas passou pelo Oriente Petrolero (BOL), pela Copa Sul-Americana. Encaminhou a eliminação no Estadual.

Com Ramon Menezes, a equipe venceu, mas não conseguiu se classificar no Carioca. Ganhou do Goiás, fora de casa, no tempo regulamentar e nos pênaltis, avançando na Copa do Brasil. Mas seria eliminado ao não conseguir vencer o Botafogo em casa.

Alexandre Grasseli pouco pôde fazer no período como interino. Ricardo Sá Pinto comandou a classificação em cima do Caracas (VEN). O português, por outro lado, era o comandante à época da eliminação para o Defensa y Justicia (ARG).