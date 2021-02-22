Atuação contra o Corinthians simboliza a limitação do Vasco e justifica o iminente rebaixamento

Crédito: Trio ofensivo formado por Talles Magno, Yago Pikachu e Cano pouco fez (Rodrigo Coca / Ag. Corinthians

Era o jogo mais importante do Vasco em dois anos. Valia a respiração sem aparelhos no Campeonato Brasileiro. Esportivamente, esta era a analogia possível. O time, então, precisaria jogar o melhor futebol possível e superar uma equipe do meio da tabela. Nada aconteceu. O Cruz-Maltino merece a posição que ocupa e o destino para a próxima temporada.O mais próximo do gol que o time de Vanderlei Luxemburgo conseguiu chegar foi o cruzamento impreciso de Carlinhos que virou um chute e quase encobriu Cássio. Bola na trave. Um time que precisa ganhar e não consegue um volume ofensivo mínimo não pode se queixar nem da ausência de Benítez, lesionado.

Tampouco a reclamação sobre os erros da arbitragem, mesmo a trapalhada do VAR no jogo contra o Internacional. O clube busca o que lhe entende ser justo, mas a verdade é que o Vasco não fez a parte que mais lhe cabia: não jogou bem quase nunca.

E é possível jogar bem de diferentes formas. Times mais qualificados tentam gerar grande número de chances, encurralando o rival. É possível também, noutro modo, se defender de maneira firme e atacar de modo letal. Nada disso é novidade no futebol. A receita para o fracasso é quando nada se vê em campo.

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O Vasco praticamente não existiu ofensivamente contra o Timão. Nada mais que um reflexo do time na temporada. Quinto pior ataque do campeonato. Há cinco partidas sem fazer um gol. Imperdoável. A defesa evoluiu e também não foi vazada, mas já era tarde.