futebol

Vasco bate o Atlético-MG nos pênaltis e leva a Supercopa do Brasil Sub-20

O Cruzmatino, vencedor da Copa do Brasil,  será o representante brasileiro na Copa Libertadores da categoria...
Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 23:10

Crédito: Os meninos do Vasco fizeram 2 a 0, levaram o empate, mas venceram a final da Supercopa nos pênaltis-(Bruno Lopes/Vasco
O Atlético-MG, Campeão Brasileiro Sub-20, encarou o Vasco, vencedor da Copa do Brasil da categoria, na decisão da Supercopa do Brasil, neste domingo, 21 de fevereiro, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. O duelo entre Galo e Cruzmaltino ficou empatado no tempo normal em 2 a 2. Na disputa por pênaltis, deu Vasco, que além de ser o super campeão brasileiro sub-20, será o representante do país na Libertadores da categoria. A equipe carioca venceu a disputa por 7 a 6.
O Vasco abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de Vinicius e MT. Na etapa final, o Atlético buscou o empate com Luis Eduardo e Pedro Henrique.
CONFIRA A RETA FINAL DO BRASILEIRÃO SÉRIE A EM NOSSA TABELA Nos pênaltis, Pedro Henrique, Giovani, Micael, Luis Eduardo, Echaporã e Hiago Ribeiro converteram para o Galinho, mas a cobrança de Matheus Alisson foi defendida pelo goleiro vascaíno. Os cariocas converteram todas as sete cobranças, com Miranda, Caio Lopes, Rodrigo, Marcos Dias, Marlon Gomes, Caio Eduardo e Menezes.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDA ATLÉTICO-MG 2 (6) x (7) 2 VASCO Competição: Supercopa do Brasil Sub-20 Etapa: Final (jogo único) Data: 21/02/2021 Estádio: Kléber Andrade Cidade: Cariacica (ES) Gols: Vinicius (36' - 1ºT), MT (40' - 1ºT), Luis Eduardo (20' - 2ºT), Pedro Henrique (41' - 2ºT) Atlético-MG (Técnico: Marcos Valadares) Gabriel Delfim; Talisson, Hiago Ribeiro, Micael, Vinícius Nogueira, Iago (Luis Eduardo), Rubens (Carlos Manoel), Gabriel Santos (Thiago Juan), Giovani, Júlio César e Echaporã.
Vasco (Técnico: Diogo Siston) Cadu; JP Galvão, Menezes, Miranda, Caio Lopes, Caio Eduardo, Vinícius (Andrey) (Marlon Gomes), Matias (Rodrigo), Laranjeira (Figueiredo), MT (Marcos Dias) e João Pedro (Arthur).
Cartões amarelos: Júlio César, Vinicius Nogueira, Pedro Henrique (Atlético); MT (Vasco) Cartão vermelho: Arthur (Vasco)Árbitro: Jose Wellington Bandeira (CD ES) Árbitro Assistente 1: Katiuscia M. Berger Mendonça (MTR ES) Árbitro Assistente 2: Edson Glicerio dos Santos (CD ES) Quarto Árbitro: Raphael Garcia de Andrade (CD ES) Analista de Campo: Geraldo Pimentel Rodrigues (CBF ES)

Tópicos Relacionados

vasco
Recomendado para você

Imagem de destaque
Leo Dias recebeu R$ 9,9 milhões do Master e R$ 2 milhões de empresa que teve aportes do banco
Imagem de destaque
Show do Guns N’ Roses no ES: confira tudo o que você precisa saber
Imagem de destaque
Operação da PF mira grupo suspeito de fraudar licitações em São Mateus

