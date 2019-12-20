Leonardo Martins Neiva será o técnico do Atlético-ES no Capixabão 2020

O Atlético de Itapemirim já tem definido o técnico que vai comandar a equipe no Campeonato Capixaba 2020. Trata-se de Leonardo Martins Neiva, de 42 anos. O profissional tem experiência internacional, sendo o seu último clube o Thai Honda FC, da Tailândia (confira currículo completo abaixo).
De acordo com o novo diretor-executivo do Galo da Vila, Sérgio Burmann, o treinador deve chegar ao Espírito Santo no próximo dia 02 de janeiro, junto com o restante do elenco, para o início da pré-temporada.
Leonardo Martins tem passagens pelo futebol asiático, africano e da América Central, além de possuir cursos em diversas áreas, como Educação Física, Gestão Esportiva, além das licenças A e PRO, da CBF/Conmebol.
"Nessa última semana ele estava na Granja Comary fazendo o curso da CBF, a licença PRO, junto com o Renato Gaúcho, Mano Menezes e Dunga. O que nos atraiu foi o currículo dele. Vamos com um time jovem, e quatro ou cinco jogadores experientes. A nossa intenção é fazer diferente e surpreender, buscando uma mentalidade nova pro futebol capixaba. É tentar inovar com pessoas qualificadas" afirmou o dirigente.
A pré-temporada do Atlético-ES começa no dia 02 de janeiro, com os treinos acontecendo no Estádio José Olívio Soares e também no Centro de Treinamento Armando Zanata, ambos em Itapemirim.
Quem é ele?
Leonardo Martins Neiva
Idade: 42 anos
Últimos clubes: Thai Honda FC (Tailândia), Yadanarbon FC (Mianmar), Montego Bay United FC (Jamaica), Young Africans Sports Club (Tanzânia), Rakhine United Football Club (Mianmar), Bonsucesso, Platinum Stars FC (África do Sul) e América-RJ.
Títulos: Campeão Jamaicano (2015/16), campeão Tanzaniano e da Copa da Tanzânia (2014/2015), campeão da Copa Nelson Mandela (2009).
Formação: Licença PRO (CBF), Licença A (CBF), Graduado em Educação Física, MBA em Gestão Esportiva.
Capixabão 2020
O Atlético-ES estreia no Campeonato Capixaba 2020 no dia 25 de janeiro, quando encara o Rio Branco-ES, provavelmente no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.