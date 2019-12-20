Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol Capixaba

Leonardo Martins Neiva será o técnico do Atlético-ES no Capixabão 2020

Treinador de 42 anos tem experiência internacional, com passagens pelo futebol asiático, africano e da América Central.
Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 21:59

Leonardo Martins Neiva, novo técnico do Atlético de Itapemirim Crédito: Arquivo Pessoal
O Atlético de Itapemirim já tem definido o técnico que vai comandar a equipe no Campeonato Capixaba 2020. Trata-se de Leonardo Martins Neiva, de 42 anos. O profissional tem experiência internacional, sendo o seu último clube o Thai Honda FC, da Tailândia (confira currículo completo abaixo).
De acordo com o novo diretor-executivo do Galo da Vila, Sérgio Burmann, o treinador deve chegar ao Espírito Santo no próximo dia 02 de janeiro, junto com o restante do elenco, para o início da pré-temporada.
Leonardo Martins tem passagens pelo futebol asiático, africano e da América Central, além de possuir cursos em diversas áreas, como Educação Física, Gestão Esportiva, além das licenças A e PRO, da CBF/Conmebol.
"Nessa última semana ele estava na Granja Comary fazendo o curso da CBF, a licença PRO, junto com o Renato Gaúcho, Mano Menezes e Dunga. O que nos atraiu foi o currículo dele. Vamos com um time jovem, e quatro ou cinco jogadores experientes. A nossa intenção é fazer diferente e surpreender, buscando uma mentalidade nova pro futebol capixaba. É tentar inovar com pessoas qualificadas" afirmou o dirigente.
Técnico do Atlético de Itapemirim fez o curso de Licença PRO da CBF com Dunga, Tite, Mano Menezes e Renato Gaúcho Crédito: Arquivo Pessoal
A pré-temporada do Atlético-ES começa no dia 02 de janeiro, com os treinos acontecendo no Estádio José Olívio Soares e também no Centro de Treinamento Armando Zanata, ambos em Itapemirim.

Quem é ele?
Leonardo Martins Neiva
Idade: 42 anos
Últimos clubes: Thai Honda FC (Tailândia), Yadanarbon FC (Mianmar), Montego Bay United FC (Jamaica), Young Africans Sports Club (Tanzânia), Rakhine United Football Club (Mianmar), Bonsucesso, Platinum Stars FC (África do Sul) e América-RJ.
Títulos: Campeão Jamaicano (2015/16), campeão Tanzaniano e da Copa da Tanzânia (2014/2015), campeão da Copa Nelson Mandela (2009).
Formação: Licença PRO (CBF), Licença A (CBF), Graduado em Educação Física, MBA em Gestão Esportiva.
Capixabão 2020
O Atlético-ES estreia no Campeonato Capixaba 2020 no dia 25 de janeiro, quando encara o Rio Branco-ES, provavelmente no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados
Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados