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Campeonato Brasileiro

Fluminense e Ceará se enfrentam nesta segunda de Carnaval

Tricolor, que garantiu vaga na Pré-Libertadores após derrota do Corinthians para o Flamengo no último domingo, visita Vozão buscando passagem para a fase de grupos
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

15 fev 2021 às 15:38

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 15:38

Jogo do Fluminense
O Fluminense vai enfrentar o Ceará pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Crédito: Lucas Mercon/ Fluminense FC
A segunda de Carnaval (15) é dia de emoção para torcedores de Fluminense e Ceará. As duas equipes se enfrentam às 18h (horário de Brasília), no estádio Castelão, em Fortaleza, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Vozão chega ao confronto após empate de 1 a 1 com o São Paulo, ocupando a 12ª posição com 46 pontos. A equipe da casa não contará com o técnico Guto Ferreira e o auxiliar Alexandre Faganello, que foram expulsos na última partida da equipe. Assim, a responsabilidade de dirigir o Ceará à beira do gramado será de Andre Luís e Daniel Azambuja
Quem também está fora da partida de hoje é Samuel Xavier. O lateral, que deve vestir a camisa do Fluminense na próxima temporada, sentiu dores musculares.

DESFALQUES NO TRICOLOR

Já o Tricolor das Laranjeiras não terá o atacante Fred, lesionado, e o zagueiro Matheus Ferraz, que testou positivo para o novo coronavírus (covid-19). Eles devem dar lugar ao jovem John Kennedy, de 18 anos, e a Nino, que retorna após se recuperar de lesão que o tirou do empate de 0 a 0 com o Atlético-MG no Maracanã.
A equipe carioca tem 57 pontos conquistados, e está na 5ª posição da tabela, a quatro pontos do São Paulo, que abre o G4 do Brasileirão. Para o jogo desta noite, o técnico Marcão deve adotar a seguinte formação: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Luiz Henrique, Lucca e John Kennedy.

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