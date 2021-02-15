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Com reservas diante do Flamengo, Corinthians inicia preparação para enfrentar o Santos

Titulares fizeram apenas uma atividade regenerativa na parte interna do CT. Elenco já se concentra na noite desta segunda-feira (15)...
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Publicado em 

15 fev 2021 às 12:59

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 12:59

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Sem perder tempo e em meio a uma maratona de jogos, parte do elenco do Corinthians iniciou a sua preparação para o duelo diante do Santos, nesta quarta-feira (17), às 20h, em jogo atrasado da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, menos de 24 horas após a derrota para o Flamengo, neste domingo (14), pela 36ª partida da competição nacional, no estádio do Maracanã.
> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosOs titulares diante do time carioca realizaram uma atividade regenerativa na parte interna da CT Joaquim Grava, enquanto reservas e não relacionados, comandados pelo técnico Vagner Mancini, fizeram um trabalho de passes e marcação pressão em espaço reduzido.
Após a atividade, os jogadores foram liberados, mas retornarão ao Centro de Treinamentos do Timão na parte da noite, onde já se concentram para o clássico de quarta-feira (17). Nesta terça-feira (16) a tarde, o elenco faz o seu último trabalho para a partida, primeiro com o grupo completo.
Para o confronto frente ao Peixe, Mancini terá o retorno dos meias Gabriel e Mateus Vital, que voltam de suspensão, mas não terá o lateral-direito Fagner, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Fla.

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