Com reservas diante do Flamengo, Corinthians inicia preparação para enfrentar o Santos

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Sem perder tempo e em meio a uma maratona de jogos, parte do elenco do Corinthians iniciou a sua preparação para o duelo diante do Santos, nesta quarta-feira (17), às 20h, em jogo atrasado da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, menos de 24 horas após a derrota para o Flamengo, neste domingo (14), pela 36ª partida da competição nacional, no estádio do Maracanã.

> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosOs titulares diante do time carioca realizaram uma atividade regenerativa na parte interna da CT Joaquim Grava, enquanto reservas e não relacionados, comandados pelo técnico Vagner Mancini, fizeram um trabalho de passes e marcação pressão em espaço reduzido.

Após a atividade, os jogadores foram liberados, mas retornarão ao Centro de Treinamentos do Timão na parte da noite, onde já se concentram para o clássico de quarta-feira (17). Nesta terça-feira (16) a tarde, o elenco faz o seu último trabalho para a partida, primeiro com o grupo completo.