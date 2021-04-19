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Na Argentina

Flamengo estreia na Libertadores contra o Vélez Sarsfield

Diego Alves está confiante que o Rubro-Negro vai voltar de Buenos Aires com a vitória na bagagem. Confira as escalações e saiba onde assistir a partida

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 19:00

LanceNet

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Publicado em 

19 abr 2021 às 19:00
Vélez Sarsfield e Flamengo abrem o Grupo G da Copa Libertadores nesta terça, em Buenos Aires Crédito: Arte Lance
Com a expectativa de repetir o êxito no Brasileiro e não a queda precoce na temporada, o Flamengo estreia na Libertadores nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), com o Vélez Sarsfield como primeiro adversário pelo Grupo G. O confronto será disputado no Estádio José Almafitani, em Buenos Aires.
O Rubro-Negro tem como meta, em seu orçamento para a temporada, chegar ao menos nas semifinais da Libertadores. Em 2020, já com Rogério Ceni, caiu nas oitavas e frustrou a torcida. Por uma estreia sem sustos na terça, o goleador do título de 2019, Gabigol, está confirmado no time, junto a Arrascaeta e Bruno Henrique, os principais trunfos em prol dos almejados três pontos na bagagem. 

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A depender das palavras de Diego Alves, o Flamengo voltará ao Brasil com os três pontos na mala. "A expectativa é a melhor possível, mesmo sabendo que será um jogo difícil", afirmou o goleiro, após treino na Casa Amarilla, CT do Boca Juniors. "Primeiro jogo, mas estamos preparados para começar bem uma nova Libertadores. Vamos fazer de tudo para conquistá-la de novo e comemorar com a nação."

FICHA TÉCNICA - VÉLEZ SARSFIELD X FLAMENGO

  • Estádio: José Almafitano, em Buenos Aires (ARG) 
  • Data e hora: 20 de abril de 2021, às 21h30 (de Brasília) 
  • Árbitro: Wilmar Roldán (Fifa/COL)

  • Onde assistir: SBT, Conmebol TV e Fox Sports 

    ESCALAÇÕES 

  • Vélez Sarsfield: Hoyos; Guidara, Giannetti, Abram e Ortega; Cáseres, Mancuello, Orellano e Almada; Centurión e Tarragona. Técnico: Mauricio Pellegrino 
  • Flamengo: Diego Alves; Isla, Willian Arão, Gustavo Henrique (Bruno Viana) e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Rogério Ceni

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