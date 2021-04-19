Flamengo estreia na Libertadores contra o Vélez Sarsfield

Vélez Sarsfield e Flamengo abrem o Grupo G da Copa Libertadores nesta terça, em Buenos Aires Crédito: Arte Lance

Com a expectativa de repetir o êxito no Brasileiro e não a queda precoce na temporada, o Flamengo estreia na Libertadores nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), com o Vélez Sarsfield como primeiro adversário pelo Grupo G. O confronto será disputado no Estádio José Almafitani, em Buenos Aires.

O Rubro-Negro tem como meta, em seu orçamento para a temporada, chegar ao menos nas semifinais da Libertadores. Em 2020, já com Rogério Ceni, caiu nas oitavas e frustrou a torcida. Por uma estreia sem sustos na terça, o goleador do título de 2019, Gabigol, está confirmado no time, junto a Arrascaeta e Bruno Henrique, os principais trunfos em prol dos almejados três pontos na bagagem.

A depender das palavras de Diego Alves, o Flamengo voltará ao Brasil com os três pontos na mala. "A expectativa é a melhor possível, mesmo sabendo que será um jogo difícil", afirmou o goleiro, após treino na Casa Amarilla, CT do Boca Juniors. "Primeiro jogo, mas estamos preparados para começar bem uma nova Libertadores. Vamos fazer de tudo para conquistá-la de novo e comemorar com a nação."

FICHA TÉCNICA - VÉLEZ SARSFIELD X FLAMENGO