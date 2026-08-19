Você come certo na hora errada? Entenda como o horário das refeições pode favorecer o ganho de peso

Segundo o médico, pessoas que costumam fazer refeições volumosas próximo ao horário de dormir podem se beneficiar ao antecipar o jantar. A recomendação é, sempre que possível, manter um intervalo de aproximadamente duas horas entre a refeição e o momento de se deitar. Para quem precisa se alimentar nesse período, o ideal é optar por preparações mais leves e evitar refeições em grandes quantidades ou com alto teor de gordura.