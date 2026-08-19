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Paulo Sérgio Torres

Artigo de Opinião

É contador e presidente da Associação dos Auditores de Finanças do Espírito Santo.
Paulo Sérgio Torres

15 anos de solidez fiscal: o valor da gestão pública profissional no ES

Segurança institucional é o que credencia o Espírito Santo perante órgãos de controle, instituições financeiras e o setor produtivo, consolidando o Estado como um ambiente seguro e atraente para novos investimentos
Paulo Sérgio Torres
É contador e presidente da Associação dos Auditores de Finanças do Espírito Santo.

Publicado em 19 de Agosto de 2026 às 13:00

Publicado em 

19 ago 2026 às 13:00

Conquistar e manter indicadores de excelência na administração pública é uma tarefa árdua. Demanda visão de longo prazo, métodos consolidados e um corpo técnico permanente e capacitado. A confirmação, pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), da manutenção da nota máxima “A+” na gestão fiscal do Espírito Santo é o retrato de uma política de Estado construída sobre bases sólidas, das quais os auditores de finanças fazem parte.


Completam-se, assim, 15 anos consecutivos de nota “A” na Capacidade de Pagamento (Capag) e o terceiro ano consecutivo na classificação máxima.


A obtenção da nota A+ exige um duplo padrão de rigor. Não basta ter contas equilibradas, liquidez de caixa e baixo endividamento. Exige-se também a excelência na qualidade da informação contábil e fiscal, em uma avaliação que abrange mais de duas centenas de quesitos para atestar a veracidade, a transparência e a integridade dos relatórios e demonstrativos contábeis estaduais.

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Em termos práticos, significa dizer que o Espírito Santo não apenas gasta com responsabilidade, mas presta contas à sociedade com absoluta precisão e transparência. E por trás dessa engrenagem de alta performance está o trabalho contínuo, independente e especializado dos auditores de finanças do Tesouro Estadual.


Atuando no planejamento, na execução e no controle orçamentário e financeiro vinculados à Secretaria da Fazenda (Sefaz) e à Secretaria de Economia e Planejamento (SEP), esses servidores de carreira desempenham funções essenciais e indelegáveis. 


São eles os responsáveis por operacionalizar a complexa arquitetura fiscal que analisa riscos, parametriza dados contábeis, monitora o cumprimento rigoroso da Lei de Responsabilidade Fiscal e garante que a gestão financeira do Estado siga parâmetros técnicos sólidos.

Calculadora
Cálculos: Estado tem nota A em gestão fiscal Pixabay

A relevância dessa atuação ganha ainda mais peso quando observamos a finalidade precípua do equilíbrio fiscal. A solidez das contas públicas não é um fim em si mesma, mas o meio indispensável para que o Estado preserve e amplie sua capacidade de investimento. Quando as finanças estaduais são geridas com previsibilidade e rigor contábil, os recursos públicos passam a se converter em entregas estruturantes para a população.


Além disso, a estabilidade garantida pela carreira típica de Estado assegura que as boas práticas de governança fiscal permaneçam imunes a oscilações temporárias ou cenários externos incertos. 


Essa segurança institucional é o que credencia o Espírito Santo perante órgãos de controle, instituições financeiras e o setor produtivo, consolidando o Estado como um ambiente seguro e atraente para novos investimentos.


Reconhecer a atuação dos auditores de finanças nesse cenário é, acima de tudo, admitir que o desenvolvimento econômico não acontece por acaso: ele é fruto da dedicação de servidores públicos altamente preparados e empenhados em garantir que cada decisão financeira do Estado assegure um futuro melhor para todos os capixabas.

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