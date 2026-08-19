15 anos de solidez fiscal: o valor da gestão pública profissional no ES

Conquistar e manter indicadores de excelência na administração pública é uma tarefa árdua. Demanda visão de longo prazo, métodos consolidados e um corpo técnico permanente e capacitado. A confirmação, pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), da manutenção da nota máxima “A+” na gestão fiscal do Espírito Santo é o retrato de uma política de Estado construída sobre bases sólidas, das quais os auditores de finanças fazem parte.





Completam-se, assim, 15 anos consecutivos de nota “A” na Capacidade de Pagamento (Capag) e o terceiro ano consecutivo na classificação máxima.





A obtenção da nota A+ exige um duplo padrão de rigor. Não basta ter contas equilibradas, liquidez de caixa e baixo endividamento. Exige-se também a excelência na qualidade da informação contábil e fiscal, em uma avaliação que abrange mais de duas centenas de quesitos para atestar a veracidade, a transparência e a integridade dos relatórios e demonstrativos contábeis estaduais.