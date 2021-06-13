Flamengo alcança marca história ao vencer por 2 a 0 América-MG

Rodrigo Muniz e Bruno Henrique foram autores dos dois gols do Flamengo contra o América-MG Crédito: AlexandreVidal1 / CRF

O Flamengo ganhou de 2 a 0 do América Mineiro, na tarde deste domingo (13), na terceira rodada do Brasileirão. É a primeira vez na história do campeonato que o time consegue duas vitórias nos dois primeiros jogos na competição, segundo o perfil no Twitter, Espião Estatístico.

Embora seja a terceira fase do Brasileiro, o Mengão terá ainda que jogar a partida da segunda rodada contra o Grêmio. O jogo foi adiado porque 7 jogadores do Flamengo estavam convocados pela Seleção Brasileira.

Os gols do Mengão neste domingo, no Maracanã, no Rio, foram de Bruno Henrique e Rodrigo Muniz. Time, até agora, está 100% invicto, sem receber nenhum gol. O time está a quatro jogos sem tomar Gol, considerando outras disputas como Libertadores e Copa do Brasil.

COMO FOI A PARTIDA

Sem os seus principais artilheiros, Gabriel Barbosa e Pedro, coube a Bruno Henrique comandar a segunda vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Neste domingo à tarde no Maracanã, o atacante fez o primeiro gol e teve grande participação nas jogadas ofensivas na vitória por 2 a 0 sobre o América-MG.

Esta foi a segunda vitória do Flamengo, que tinha estreado com 1 a 0 em cima do Palmeiras e depois folgou na segunda rodada quando pegaria o Grêmio. Com seis pontos, mantém os 100% de aproveitamento. O América-MG sofreu sua terceira derrota consecutiva e continua com zero ponto na tabela, já começando a se preocupar com a fama de time iô-iô, porque voltou este ano à elite e começa a se preocupar em ser rebaixado, de novo, à Série B.

No Flamengo, ausências importantes no ataque. Gabigol sofreu lesão muscular na seleção brasileira e Pedro, seu substituto imediato, no sábado testou positivo para covid-19. Por outro lado, contou com as voltas do zagueiro Rodrigo Caio, liberado da seleção, e Gerson, voltando da seleção olímpica. Invicto há 14 jogos, Rogério Ceni segue de quarentena pela covid-19 e Maurício Souza comandou o time na beira do campo.

O time carioca começou ao seu estilo, como troca de passes perfeitos e com a velocidade. Aos quatro minutos surgiu a primeira emoção, quando Bruno Henrique foi lançado no meio da defesa americana, entrou na área e acabou derrubado pelo goleiro Matheus Cavichioli. O árbitro anotou pênalti, porém, a revisão do VAR comprovou a posição de impedimento do atacante flamenguista no momento do lançamento.

Aliviado por não sair atrás no placar tão cedo, o América se mostrou corajoso, tentando imprimir um ritmo intenso. Mas se deu mal, diante de um adversário tão técnico. Vitinho roubou a bola no campo defensivo e já lançou pelo lado esquerdo com Bruno Henrique. Ele avançou em direção ao meio da área, tabelou com Rodrigo Muniz e recebeu já dentro da área só tendo o trabalho de tirar do alcance do goleiro. Flamengo na frente aos 23 minutos.

Mesmo atrás no placar, o América tentou manter seu jeito de jogar a ponto de acertar 80% dos passes, mesmo assim inferior aos 90% do Flamengo, provando ser um time mais técnico. A diferença é que o time mineiro não chegava no ataque e condições de finalizar, não dando trabalho ao goleiro Diego Alves. Ao contrário, o Flamengo chegava sempre com mais perigo na área adversária.

Flamengo vence América Mineiro pelo Brasileirão Crédito: TV Globo/GE/Reprodução

No início do segundo tempo, o técnico Lisca tentou acertar a falta de um especialista no ataque. Tirou o meia Gustavo para a entrada do atacante Ribamar, que passaria a ser referência no ataque. Com isso, Bruno Nazário passou a atuar mais recuado, armando as jogadas.

Na prática, porém, o Flamengo continuou dando as cartas em campo. Trocando passes no ataque e chegando para concluir. Aos seis minutos, Michael arriscou de longe e Matheus Cavichioli rebateu nos pés de Gerson. Ele se precipitou e bateu por cima do travessão.

Mesmo sendo dono do jogo o Flamengo errava nas finalizações e frustrava a expectativa de ampliar o placar. Mas chegou ao segundo gol aos 21 minutos, quando Filipe Luis lançou e Vitinho encostou para Rodrigo Muniz. Ele recebeu de costas, fez o giro como um pivô e chutou cruzado para superar o goleiro e marcar 2 a 0.

O Flamengo manteve o ritmo e quase fez o terceiro gol com Gerson, que chutou de esquerda da entrada da grande área. A bola explodiu no travessão e saiu aos 33 minutos. O América tentou explorar os espaços na defesa do time carioca, mas sempre errou no último passe e não conseguiu finalizar. Bastante efetivo, Gerson tentou o gol outra vez, aos 45 minutos, quando bateu pelo lado esquerdo da área e obrigou Matheus Cavichioli a fazer boa defesa, mandando a bola para escanteio.