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Rogério Ceni testa positivo para Covid-19 e fica fora de jogos do Flamengo

Com a a ausência de Ceni por causa do diagnóstico, Mauricio Souza, do sub-20, e seu auxiliar, Marcio Torres, vão comandar o time nos próximos dois jogos

Publicado em 

08 jun 2021 às 09:55

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 09:55

Flamengo
Rogério Ceni está em rota de colisão com a torcida do Flamengo após a derrota para o Fluminense Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O técnico Rogério Ceni, do Flamengo, testou positivo para Covid-19. A informação foi confirmada nesta terça-feira (8) pelo clube em suas redes sociais.
Com a a ausência de Ceni por causa do diagnóstico, Mauricio Souza, do sub-20, e seu auxiliar, Marcio Torres, vão comandar o time contra o Coritiba, nesta quinta-feira, pela Copa do Brasil, e diante do América-MG, no domingo, no Maracanã.
Segundo o GloboEsporte.com, além de Ceni, outros quatro membros da comissão técnica haviam testado positivo na semana passada, logo após a folga de de dois dias concedida ao elenco.
No retorno, os exames indicaram positivo para Charles Hembert e Nelson Simões, auxiliares, Leandro Costa, analista de desempenho, e Marcos Vinicius, roupeiro.

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