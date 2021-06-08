Rogério Ceni testa positivo para Covid-19 e fica fora de jogos do Flamengo

Rogério Ceni está em rota de colisão com a torcida do Flamengo após a derrota para o Fluminense Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O técnico Rogério Ceni, do Flamengo, testou positivo para Covid-19. A informação foi confirmada nesta terça-feira (8) pelo clube em suas redes sociais.

Com a a ausência de Ceni por causa do diagnóstico, Mauricio Souza, do sub-20, e seu auxiliar, Marcio Torres, vão comandar o time contra o Coritiba, nesta quinta-feira, pela Copa do Brasil, e diante do América-MG, no domingo, no Maracanã.

Em teste realizado na última segunda-feira (07.06), o técnico Rogério Ceni foi diagnosticado com covid-19. O time será assumido nos próximos dois jogos pelo Maurício Souza, junto com o auxiliar Márcio Torres. #CRF — Flamengo (@Flamengo) June 8, 2021

Segundo o GloboEsporte.com, além de Ceni, outros quatro membros da comissão técnica haviam testado positivo na semana passada, logo após a folga de de dois dias concedida ao elenco.