Em tom de despedida do Flamengo, Gerson fala em sonho realizado e afirma: 'Espero um dia voltar'

Um retorno com tons de despedida. Assim foi o clima de Gerson na vitória do Flamengo sobre o América-MG, no Maracanã. De volta após amistosos com a seleção olímpica, o volante, que teve a venda confirmada ao Olympique de Marselha, foi titular e eleito craque da partida. Em entrevista na saída do gramado, ele comentou sobre o sentimento de viver os últimos dias como jogador rubro-negro.- Eu realizei um sonho de ter a oportunidade de estar vestindo o Manto Sagrado. Está acabando e espero um dia voltar, mas muito feliz por tudo que vivi aqui dentro. Espero que o Flamengo continue conquistando muitos títulos. Espero um dia voltar para vestir a camisa que muitos jogadores sonham vestir. Continuar trabalhando e aproveitando ainda o pouco tempo que tenho de Flamengo.
Após o confronto com o América-MG, Gerson tem mais três jogos pelo Flamengo antes de viajar à França. A despedida final será contra o Fortaleza, no próximo dia 23. Em função disso, o volante garante estar focado nos compromissos restantes com a camisa rubro-negra.
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- Estou deixando para pensar nisso (despedida) depois que tiver o último jogo, porque, se não me engano, ainda tem três jogos pelo Flamengo. Então é continuar trabalhando firme e focado porque ainda tenho dever a cumprir aqui. Quero estar focado para continuar trabalhando bem.
Ainda com Gerson à disposição, o próximo duelo do Flamengo será na próxima quarta-feira, contra o Coritiba, pela Copa do Brasil.