Em tom de despedida do Flamengo, Gerson fala em sonho realizado e afirma: 'Espero um dia voltar'

Um retorno com tons de despedida. Assim foi o clima de Gerson na vitória do Flamengo sobre o América-MG, no Maracanã. De volta após amistosos com a seleção olímpica, o volante, que teve a venda confirmada ao Olympique de Marselha, foi titular e eleito craque da partida. Em entrevista na saída do gramado, ele comentou sobre o sentimento de viver os últimos dias como jogador rubro-negro.- Eu realizei um sonho de ter a oportunidade de estar vestindo o Manto Sagrado. Está acabando e espero um dia voltar, mas muito feliz por tudo que vivi aqui dentro. Espero que o Flamengo continue conquistando muitos títulos. Espero um dia voltar para vestir a camisa que muitos jogadores sonham vestir. Continuar trabalhando e aproveitando ainda o pouco tempo que tenho de Flamengo.