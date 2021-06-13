Após tirar Gerson do Flamengo, Olympique de Marselha tenta a contratação de David Luiz

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Investindo pesado na montagem do elenco para a próxima temporada, o Olympique de Marselha pode contratar mais um brasileiro na janela de transferências. Depois de fechar com o meio-campista Gerson, do Flamengo, o clube de Jorge Sampaoli busca agora o zagueiro David Luiz.

+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaSegundo informações do jornal francês "La Provence", o técnico argentino ex-Santos e Atlético-MG gosta do jogador brasileiro, e a direção do Olympique de Marselha já entrou em contato com os representantes do defensor. Com vínculo até o dia 30 de junho no Arsenal, o zagueiro não seguirá nos Gunners.

Caso acerte com a equipe do sul da França, David Luiz, de 34 anos, terá sua segunda passagem pela Ligue 1. Entre 2014 e 2016, o zagueiro atuou pelo Paris Saint-Germain, onde fez 89 jogos e conquistou nove títulos, incluindo dois campeonatos nacionais.

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DAVID LUIZ NO FLAMENGO?Recentemente, rumores sobre uma possível chegada de David Luiz ao Flamengo tomaram conta das redes sociais, mas o alto salário do defensor inviabiliza o negócio.