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Após tirar Gerson do Flamengo, Olympique de Marselha tenta a contratação de David Luiz

Defensor está de saída do Arsenal e pode assinar sem custos com qualquer equipe. Jorge Sampaoli, técnico do Olympique de Marselha, gosta do zagueiro brasileiro de 34 anos...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2021 às 18:48

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 18:48

Crédito: SHAUN BOTTERILL / POOL / AFP
Investindo pesado na montagem do elenco para a próxima temporada, o Olympique de Marselha pode contratar mais um brasileiro na janela de transferências. Depois de fechar com o meio-campista Gerson, do Flamengo, o clube de Jorge Sampaoli busca agora o zagueiro David Luiz.
+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaSegundo informações do jornal francês "La Provence", o técnico argentino ex-Santos e Atlético-MG gosta do jogador brasileiro, e a direção do Olympique de Marselha já entrou em contato com os representantes do defensor. Com vínculo até o dia 30 de junho no Arsenal, o zagueiro não seguirá nos Gunners.
Caso acerte com a equipe do sul da França, David Luiz, de 34 anos, terá sua segunda passagem pela Ligue 1. Entre 2014 e 2016, o zagueiro atuou pelo Paris Saint-Germain, onde fez 89 jogos e conquistou nove títulos, incluindo dois campeonatos nacionais.
+ Confira uma seleção com jogadores que não foram convocados para a Eurocopa
DAVID LUIZ NO FLAMENGO?Recentemente, rumores sobre uma possível chegada de David Luiz ao Flamengo tomaram conta das redes sociais, mas o alto salário do defensor inviabiliza o negócio.
Em seu Instagram, o zagueiro postou uma foto no Rio de Janeiro, com uma música que cita o Rubro-Negro, e animou os torcedores. Na mesma rede social, a mãe do atleta compartilhou uma montagem do filho com a camisa do Flamengo, perguntado se a torcida aprovaria a contratação.

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