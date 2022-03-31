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Fifa divulga ranking com Brasil no topo e confirma potes para sorteio da Copa

A seleção brasileira não figurava no lugar mais alto do ranking desde agosto de 2017
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 mar 2022 às 16:37

Publicado em 31 de Março de 2022 às 16:37

Seleção Brasileira volta ao topo do ranking da Fifa
Seleção Brasileira volta ao topo do ranking da Fifa Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Após uma campanha irretocável nas Eliminatórias, o Brasil voltou ao topo do ranking da Fifa. A lista, divulgada pela entidade nesta quinta-feira (31), também confirmou em quais potes vão ficar as seleções para o sorteio dos grupos da Copa do Mundo. O evento que definirá as chaves acontece nesta sexta-feira (01), às 13 horas (horário de Brasília).
A seleção brasileira não figurava no lugar mais alto do ranking desde agosto de 2017, quando foi ultrapassada pela Alemanha. A atualização no ranqueamento encerra um ciclo de quase quatro anos da Bélgica, algozes do Brasil no Mundial da Rússia, no primeiro lugar. Contando com craques como De Bruyne e Hazard, a seleção belga, treinada pelo espanhol Roberto Martínez, liderava desde outubro de 2018.

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A única novidade no Top 10 do ranking da Fifa em relação à última atualização é a promoção do México, que subiu para a 9ª posição, ultrapassando a Holanda. Essa alteração na ordem do pelotão de frente, porém, não muda os cabeças de chave - seleções do pote 1 - para o sorteio dos grupos do Mundial. Vale ressaltar que a Itália, em 6º, está fora da Copa depois de ser eliminada pela Macedônia do Norte na repescagem europeia.
As regras para a definição dos potes no sorteio dos grupos da Copa do Mundo foram anunciadas pela Fifa no dia 22 de março. As sete seleções mais bem colocadas no ranking da entidade, além do Catar, estarão no pote 1. No segundo pote vão estar os próximos oito classificados com a melhor posição no ranking. O pote 3 segue a mesma regra.
No pote 4, além das cinco seleções de melhor ranqueamento, foram colocados três países que se classificaram através da repescagem - um duelo europeu e outro intercontinental.
Potes já estão definidos para o sorteio dos grupos da Copa do Mundo
Potes já estão definidos para o sorteio dos grupos da Copa do Mundo Crédito: Fifa/Divulgação

TOP 10 DO RANKING MASCULINO DA FIFA

  • 1º - Brasil - 1.832,69  
  • 2º - Bélgica - 1.827
  • 3º - França - 1.789,85
  • 4º - Argentina - 1.765,13
  • 5º - Inglaterra - 1.761,71
  • 6º - Itália - 1.723,31
  • 7º - Espanha - 1.709.19
  • 8º - Portugal - 1.674,78
  • 9º - México - 1.658,82
  • 10º - Holanda - 1.658,66F

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