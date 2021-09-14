Ele voltou! Vasco acerta o retorno do meio-campo Nenê

O meia-atacante Nenê está de volta ao Vasco Crédito: Vasco/Divulgação

Agora é oficial. Um dos maiores nomes recentes do clube está de volta ao Vasco. Nenê foi anunciado na noite desta terça-feira (14) após assinar a rescisão e se despedir do Fluminense. O retorno ao Cruz-Maltino acontece após três anos e oito meses, e o contrato assinado vai até o final do ano que vem.

Na primeira passagem pelo Vasco, Nenê fez 132 jogos e 44 gols. Ele havia chegado a São Januário em meados de 2015 e partiu no início de 2018. Em comum entre às duas chegadas está a necessidade de ser o salvador. Seis anos atrás, o time estava na briga para não ser rebaixado. Hoje, tenta subir.

NOTA OFICIAL DO VASCO

Quarto maior artilheiro do Vasco da Gama no Século 21, o meio-campo Nenê acertou nesta terça-feira (14/09) seu retorno ao Gigante da Colina. O experiente jogador de 40 anos chega ao Cruzmaltino com contrato válido até o final da próxima temporada e ainda nesta semana se junta ao grupo comandado pelo técnico Fernando Diniz para a disputa do Campeonato Brasileiro.

Natural de Jundiaí (SP), Anderson Luiz de Carvalho iniciou sua trajetória no Paulista e passou por Palmeiras e Santos antes de se transferir para a Europa. Em solo europeu, Nenê jogou na Espanha (Mallorca, Alavés, Celta de Vigo e Espanyol), na França (Mônaco e PSG) e Inglaterra (West Ham).