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Ele voltou! Vasco acerta o retorno do meio-campo Nenê

Após rescisão com o Fluminense, meia-atacante de 40 anos volta ao Cruz-Maltino para liderar um time que precisa de uma arrancada histórica para voltar à Série A

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 20:22

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2021 às 20:22
O meia-atacante Nenê está de volta ao Vasco
O meia-atacante Nenê está de volta ao Vasco Crédito: Vasco/Divulgação
Agora é oficial. Um dos maiores nomes recentes do clube está de volta ao Vasco. Nenê foi anunciado na noite desta terça-feira (14) após assinar a rescisão e se despedir do Fluminense. O retorno ao Cruz-Maltino acontece após três anos e oito meses, e o contrato assinado vai até o final do ano que vem. 
Na primeira passagem pelo Vasco, Nenê fez 132 jogos e 44 gols. Ele havia chegado a São Januário em meados de 2015 e partiu no início de 2018. Em comum entre às duas chegadas está a necessidade de ser o salvador. Seis anos atrás, o time estava na briga para não ser rebaixado. Hoje, tenta subir.

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Quarto maior artilheiro do Vasco da Gama no Século 21, o meio-campo Nenê acertou nesta terça-feira (14/09) seu retorno ao Gigante da Colina. O experiente jogador de 40 anos chega ao Cruzmaltino com contrato válido até o final da próxima temporada e ainda nesta semana se junta ao grupo comandado pelo técnico Fernando Diniz para a disputa do Campeonato Brasileiro.
Natural de Jundiaí (SP), Anderson Luiz de Carvalho iniciou sua trajetória no Paulista e passou por Palmeiras e Santos antes de se transferir para a Europa. Em solo europeu, Nenê jogou na Espanha (Mallorca, Alavés, Celta de Vigo e Espanyol), na França (Mônaco e PSG) e Inglaterra (West Ham).
No exterior, o experiente meio-campista também defendeu as cores do Al Gharafa, do Catar. Nenê retornou ao futebol brasileiro em 2015 para atuar justamente no Vasco da Gama, onde permaneceu até o início de 2018. Antes de acertar o retorno ao Gigante da Colina, o novo reforço vascaíno jogou no São Paulo e no Fluminense.

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