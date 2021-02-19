Conmebol vai inspecionar estádios brasileiros para a final da Libertadores

Estádio Mané Garrincha Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Conmebol anunciou que enviará uma equipe ao Brasil na próxima semana para inspecionar os estádios candidatos a serem sede das finais da Libertadores e da Sul-Americana de 2021, 2022 e 2023. As inspeções serão realizadas entre segunda (22) e sexta (26).

O trabalho começou nesta semana com as inspeções na Argentina. Depois do Brasil, a Conmebol ainda visitará os estádios candidatos do Equador, em data ainda a ser confirmada.

A avaliação nas cidades se baseia em estádio, campo de treinamento, hotel, aeroporto e sede da Embaixada de Torcedores.

O Brasil tem seis estádios entre os 19 candidatos. O Morumbi, em São Paulo, é candidato para a final da Libertadores de 2021, 2022 ou 2023, enquanto o estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, se candidatou para a decisão da Libertadores ou da Sul-Americana nos três anos.

O Mané Garrincha, em Brasília, e o Castelão, em Fortaleza, são candidatos para receber a final da Sul-Americana neste ano ou nos dois próximos anos. A situação é a mesma da Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife.

Já a Arena Fonte Nova, em Salvador, é candidata para a final da Sul-Americana de 2022 ou 2023.

A lista dos candidatos ainda conta com estádios como Centenário, do Uruguai, e Libertadores da América, da Argentina.

A avaliação nas cidades se baseia em estádio, campo de treinamento, hotel, aeroporto e sede da Embaixada de Torcedores.

O Brasil tem seis estádios entre os 19 candidatos. O Morumbi, em São Paulo, é candidato para a final da Libertadores de 2021, 2022 ou 2023, enquanto o estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, se candidatou para a decisão da Libertadores ou da Sul-Americana nos três anos.

O Mané Garrincha, em Brasília, e o Castelão, em Fortaleza, são candidatos para receber a final da Sul-Americana neste ano ou nos dois próximos anos. A situação é a mesma da Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife.

Já a Arena Fonte Nova, em Salvador, é candidata para a final da Sul-Americana de 2022 ou 2023.