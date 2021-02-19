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futebol

Joia da vez no Flamengo, João Gomes tem o novo contrato publicado no BID

Meio-campista de 20 anos assinou um vínculo com o Fla até dezembro de 2025...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 16:23

LanceNet

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Publicado em 

19 fev 2021 às 16:23
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A bola da vez dentre as joias garimpadas nesta temporada no Ninho do Urubu atende por João Gomes. E, nesta sexta, o volante teve o seu novo vínculo com o Flamengo publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O contrato expira em dezembro de 2025. A assinatura do contrato se deu no último dia 10, com direito a ajuste no valor salarial do atleta de 20 anos. O vínculo anterior ia até dezembro de 2022.
Segundo a plataforma "SofaScore", João Gomes tem 89% de aproveitamento nos passes e 83% nas bolas longas nas 12 partidas que fez pelo Flamengo na temporada, sendo quatro como titular. São oito dribles, 20 desarmes e nove interceptações, por exemplo (veja mais números e mapa de calor aqui).
Atualmente, João Gomes é visto pelo departamento de futebol como volante, função na qual tem sido acionado por Ceni - que o considera a primeira opção no banco para a posição, atualmente. Contudo, quando ainda fazia parte das equipes sub-15 e sub-16 do Fla, o atleta costumava jogar como ponta, aberto pela direita, e como "camisa 10", na faixa central do meio.
+ Gols, passes, posse, desarmes, faltas... A 'final' entre Fla e Inter em números
Apesar de Domènec Torrent ter dado a Gomes a primeira chance, é com Rogério Ceni que o camisa 35 tem tido mais espaço. Dos 12 jogos como profissional, dez foram sob comando do atual treinador, que fez elogios recentes ao meia: "boa opção para o presente e futuro", afirmou Ceni após a partida contra o Red Bull Bragantino, ressaltando a intensidade do jovem.
Gomes deve iniciar no banco na "final" deste domingo. Flamengo e Internacional se enfrentam às 16h deste dia 21, no Maracanã, pela 37ª rodada.
+ Falta pouco! Confira e simule a tabela do Brasileirão
Líder do Campeonato Brasileiro, o Inter conquista o título em caso de vitória. Empate ou vitória do Flamengo deixam a decisão para a última rodada, na qual o Rubro-Negro encara o São Paulo, no Morumbi.

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