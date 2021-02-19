Joia da vez no Flamengo, João Gomes tem o novo contrato publicado no BID

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A bola da vez dentre as joias garimpadas nesta temporada no Ninho do Urubu atende por João Gomes. E, nesta sexta, o volante teve o seu novo vínculo com o Flamengo publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O contrato expira em dezembro de 2025. A assinatura do contrato se deu no último dia 10, com direito a ajuste no valor salarial do atleta de 20 anos. O vínculo anterior ia até dezembro de 2022.

Segundo a plataforma "SofaScore", João Gomes tem 89% de aproveitamento nos passes e 83% nas bolas longas nas 12 partidas que fez pelo Flamengo na temporada, sendo quatro como titular. São oito dribles, 20 desarmes e nove interceptações, por exemplo (veja mais números e mapa de calor aqui).

Atualmente, João Gomes é visto pelo departamento de futebol como volante, função na qual tem sido acionado por Ceni - que o considera a primeira opção no banco para a posição, atualmente. Contudo, quando ainda fazia parte das equipes sub-15 e sub-16 do Fla, o atleta costumava jogar como ponta, aberto pela direita, e como "camisa 10", na faixa central do meio.

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Apesar de Domènec Torrent ter dado a Gomes a primeira chance, é com Rogério Ceni que o camisa 35 tem tido mais espaço. Dos 12 jogos como profissional, dez foram sob comando do atual treinador, que fez elogios recentes ao meia: "boa opção para o presente e futuro", afirmou Ceni após a partida contra o Red Bull Bragantino, ressaltando a intensidade do jovem.

Gomes deve iniciar no banco na "final" deste domingo. Flamengo e Internacional se enfrentam às 16h deste dia 21, no Maracanã, pela 37ª rodada.

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