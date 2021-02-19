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futebol

Felippe Cardoso é liberado e não joga mais pelo Fluminense

Jogador tinha contrato apenas até o fim deste Campeonato Brasileiro e pertence ao Santos, portanto, não poderia jogar neste domingo...
LanceNet

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Publicado em 

19 fev 2021 às 16:37

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 16:37

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC
O Fluminense terá menos um jogador para a reta final do Campeonato Brasileiro. Fora da partida contra o Santos por força contratual, o atacante Felippe Cardoso foi liberado da última rodada, contra o Fortaleza. Por isso, o jogador de 22 anos não atua mais com a camisa do Tricolor. A informação foi dada pelo site Saudações Tricolores e confirmada pelo LANCE!.
> Pode sonhar com mais? Relembre as campanhas do Fluminense na Libertadores
Cardoso estaria fora desta rodada porque é jogador do Santos. O empréstimo dele ao Fluminense é válido apenas até o fim deste Brasileirão. Como tem Samuel e John Kennedy no elenco, a comissão técnica abriu mão de ter o centroavante no elenco para esta semana decisiva. O atacante já não participa mais dos treinos no Flu desde o fim de semana.
Durante a temporada, Felippe Cardoso chegou a ser avisado que não ficaria mais no Fluminense e estava fora dos planos. Com a venda de Evanilson e a carência no elenco, o atacante acabou sendo reintegrado e passou a ganhar chances, mas não correspondeu. Ele deixa as Laranjeiras com 27 jogos e três gols.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
O jogador, porém, ainda precisará definir o futuro em 2021. O atacante não pode ser registrado pelo Santos. O clube paulista está proibido de registrar jogadores, mesmo em caso de retorno de empréstimo. Isso por conta de uma punição da Fifa pelo imbróglio envolvendo a compra de Soteldo.

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