Conmebol anuncia suspensão da Copa Libertadores por coronavírus Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A Conmebol anunciou nesta quinta-feira (12) a suspensão da Copa Libertadores a partir da próxima semana, em razão da pandemia do coronavírus, que mexe com disputas locais e torneios nacionais ao redor de todo o mundo.

A princípio, a confederação sul-americana irá interromper o torneio dos dias 15 ao 21 de março. De acordo com a entidade, a possibilidade de retorno da competição será avaliada nas próximas semanas.

Os jogos desta quinta, que fecham a segunda rodada da fase de grupos, estão mantidos, entre eles o clássico Gre-Nal. Das três partidas, apenas Racing x Alianza Lima, na Argentina, terá portões fechados.