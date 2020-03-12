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Pandemia

Conmebol anuncia suspensão da Copa Libertadores por coronavírus

A princípio, a confederação sul-americana irá interromper o torneio dos dias 15 ao 21 de março. De acordo com a entidade, a possibilidade de retorno da competição será avaliada nas próximas semanas

Publicado em 12 de Março de 2020 às 17:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 17:37
Conmebol anuncia suspensão da Copa Libertadores por coronavírus Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A Conmebol anunciou nesta quinta-feira (12) a suspensão da Copa Libertadores a partir da próxima semana, em razão da pandemia do coronavírus, que mexe com disputas locais e torneios nacionais ao redor de todo o mundo.
A princípio, a confederação sul-americana irá interromper o torneio dos dias 15 ao 21 de março. De acordo com a entidade, a possibilidade de retorno da competição será avaliada nas próximas semanas.
Os jogos desta quinta, que fecham a segunda rodada da fase de grupos, estão mantidos, entre eles o clássico Gre-Nal. Das três partidas, apenas Racing x Alianza Lima, na Argentina, terá portões fechados.
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"Lamentamos os inconvenientes que esta suspensão poderia ocasionar, mas consideramos que neste momento é prioridade salvaguardar a saúde de toda a família do futebol sul-americano", afirmou o Conmebol em nota.

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