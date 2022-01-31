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Com proposta, Marcelo Moreno admite que pode deixar o Cruzeiro

O camisa 9 da Raposa ainda não tem o futuro definido no clube para 2022 e tem um dos maiores salários do elenco

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 20:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jan 2022 às 20:21
O atacante Marcelo Moreno pode estar perto de deixar o Cruzeiro. O jogador revelou que tem avaliado sua saída da Raposa. Moreno falou isso durante coletiva de imprensa na Bolívia, onde se encontra para o jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, quando encara o Chile, nesta terça-feira, 1º de fevereiro. O jogador admitiu que há clubes interessados no seu futebol, sendo que o Cerro Porteño confirmou que deseja contar com o centroavante.
Cruzeiro
Ídolo Cruzeirense, Marcelo Moreno tem futuro incerto no Cruzeiro Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
"Sempre existem rumores sobre os jogadores do futebol. Obviamente que existe um interesse do Cerro, como de outros clubes. Meu empresário que cuida disso. Já falei com ele, e ele comentou sobre a situação. Estamos analisando, porque tenho contrato com o Cruzeiro, que gosto muito. Vamos ver o que acontece nas próximas horas", disse Moreno.
O Cruzeiro aguarda o retorno do boliviano para decidirem o que farão com o seu contrato, que tem validade até o fim do ano. Os salários de Marcelo Moreno são o maior entrave para que ele siga no Cruzeiro, já que recebe acima do teto estabelecido pelo clube mineiro, que tenta readequar os vencimentos dos seus jogadores.
O vice-presidente do Cerro Porteño, Juan José Zapag, não citou Moreno, mas indicou que o jogador que o clube paraguaio quer está atuando nas Eliminatórias.

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"Já deveria ter sido resolvido esta semana, mas o jogador está atuando pelo seu país. Em poucas palavras, vocês já sabem quem é. Ele é moreno e é um grande goleador. Por mim, vou buscá-lo agora à tarde. Seria um contrato de no mínimo dois anos. Estamos perto (do acordo) e prontos para isso", salientou.
Marcelo Moreno foi desfalque nas duas primeiras rodadas do Mineiro, contra URT e Athletic, pelo Campeonato Mineiro. Desde que retornou, seu desempenho não tem sido bom na Raposa, com apenas nove gols em 52 partidas disputadas.

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