Com proposta, Marcelo Moreno admite que pode deixar o Cruzeiro

O atacante Marcelo Moreno pode estar perto de deixar o Cruzeiro. O jogador revelou que tem avaliado sua saída da Raposa. Moreno falou isso durante coletiva de imprensa na Bolívia, onde se encontra para o jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, quando encara o Chile, nesta terça-feira, 1º de fevereiro. O jogador admitiu que há clubes interessados no seu futebol, sendo que o Cerro Porteño confirmou que deseja contar com o centroavante.

Ídolo Cruzeirense, Marcelo Moreno tem futuro incerto no Cruzeiro Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

"Sempre existem rumores sobre os jogadores do futebol. Obviamente que existe um interesse do Cerro, como de outros clubes. Meu empresário que cuida disso. Já falei com ele, e ele comentou sobre a situação. Estamos analisando, porque tenho contrato com o Cruzeiro, que gosto muito. Vamos ver o que acontece nas próximas horas", disse Moreno.

O Cruzeiro aguarda o retorno do boliviano para decidirem o que farão com o seu contrato, que tem validade até o fim do ano. Os salários de Marcelo Moreno são o maior entrave para que ele siga no Cruzeiro, já que recebe acima do teto estabelecido pelo clube mineiro, que tenta readequar os vencimentos dos seus jogadores.

O vice-presidente do Cerro Porteño, Juan José Zapag, não citou Moreno, mas indicou que o jogador que o clube paraguaio quer está atuando nas Eliminatórias.

"Já deveria ter sido resolvido esta semana, mas o jogador está atuando pelo seu país. Em poucas palavras, vocês já sabem quem é. Ele é moreno e é um grande goleador. Por mim, vou buscá-lo agora à tarde. Seria um contrato de no mínimo dois anos. Estamos perto (do acordo) e prontos para isso", salientou.