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Seleção Brasileira

Com goleira estreante, Pia anuncia convocadas para amistosos da seleção

Como nas partidas anteriores, a técnica Pia Sundhage deixou de fora a goleira Bárbara, a mais experiente da equipe nos últimos anos, mas que foi alvo de críticas pelas atuações
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 out 2021 às 16:54

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 16:54

A técnica sueca Pia Sundhage
A técnica sueca Pia Sundhage deixou de fora a goleira Bárbara, a mais experiente da equipe brasileira.  Crédito: Thais Magalhães/CBF
Com apenas uma estreante, a seleção brasileira feminina de futebol foi convocada nesta terça-feira para dois amistosos com a Austrália, nos dias 23 e 26 deste mês, na Commbank Stadium, em Sydney. Como havia acontecido nas partidas anteriores, a técnica Pia Sundhage deixou de fora a goleira Bárbara, a mais experiente da equipe nos últimos anos, mas que foi alvo de críticas pelas atuações abaixo do esperado na Olimpíada de Tóquio.
Bárbara já havia ficado fora da lista de convocadas para os amistosos com a Argentina, em setembro. Desta vez, a treinadora decidiu testar a goleira Karen, de 28 anos, do Minas Brasília. Será a primeira oportunidade da jogadora sob o comando da treinadora sueca, que chamou ainda as goleiras Letícia, do Benfica, e Lorena, do Grêmio.
A lista de 23 jogadores tem ainda atletas que estão voltando ao time, após ficarem fora da relação dos últimos amistosos, ambos contra a Argentina. Além de Lorena, voltam à seleção as defensoras Katrine e Thais, do Palmeiras, e Bruninha, do Santos. Também está de retorno à equipe nacional a meia Adriana, cortada da lista da Olimpíada por questões físicas. A jogadora precisou passar por uma cirurgia no joelho esquerdo.
Pia decidiu convocar atletas que haviam ficado de fora da última lista, quando optou por dar chance a novas jogadoras. A treinadora promoveu diversos testes, visando a renovação do time, no início do novo ciclo da seleção, cujo foco agora é a Copa do Mundo de 2023 e a Olimpíada de Paris-2024.
Assim, voltam a ganhar espaço na seleção atletas como Rafaelle, Júlia Bianchi, Bia Zaneratto e Giovana. Todas estiveram na frustrada campanha brasileira na Olimpíada de Tóquio, quando o time foi eliminado nas quartas de final, apesar de ser cotado para brigar pelo pódio.

CONFIRA A LISTA DE CONVOCADAS DA SELEÇÃO BRASILEIRA

Goleiras: Karen (Minas Brasília), Letícia (Benfica) e Lorena (Grêmio);
Defensoras: Rafaelle (Changchun Dazhong/China), Tainara (Palmeiras), Erika (Corinthians), Antonia (Madrid C.F.F), Bruninha (Santos), Tamires (Corinthians), Thais (Palmeiras), Katrine (Palmeiras);
Meio-campistas: Julia Bianchi (Palmeiras), Ary Borges (Palmeiras), Angelina (O.L Reign/EUA), Duda (São Paulo), Kerolin (Madrid C.F.F), Debinha (North Carolina Courage/EUA) e Adriana (Corinthians);
Atacantes: Giovana (Levante UD/Espanha), Nycole Raysla (Benfica), Geyse (Madrid C.F.F), Bia Zanerattto (Wuhan Xinjiyuan/China) e Marta (Orlando Pride/EUA).

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