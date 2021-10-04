Futebol na telinha

Saiba onde ver os jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias

Brasil enfrenta Venezuela, Colômbia e Uruguai nos próximos dias. Rodada pode consolidar a classificação da Seleção para a Copa do Mundo do Qatar

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 19:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 out 2021 às 19:49
Seleção Brasileira em vitória contra o Peru nas Eliminatórias da Copa
Seleção Brasileira em vitória contra o Peru nas Eliminatórias da Copa Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A seleção brasileira enfrenta na quinta-feira (7) a Venezuela, em Caracas, pela 11ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar.
Invicta e líder do classificatório sul-americano com 24 pontos, a equipe do técnico Tite terá pela frente: depois de encarar os venezuelanos, viaja a Barranquilla para visitar a Colômbia, no domingo (10), e depois recebe o Uruguai, em Manaus, na quinta-feira da próxima semana (14).
Os três compromissos do Brasil pelas Eliminatórias terão transmissão da Globo e do SporTV.

Na última rodada tripla, em setembro, a seleção venceu Chile e Peru, mas o confronto com a Argentina foi suspenso após agentes da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) invadirem o gramado da Neo Química Arena, em São Paulo, e determinarem a interrupção da partida. Ainda não há uma decisão da Fifa sobre o confronto nem uma nova data.
Próximo adversário da equipe brasileira, a Venezuela ocupa a lanterna das Eliminatórias, com apenas 4 pontos em nove jogos (1 vitória, 1 empate e 7 derrotas). No último encontro entre as seleções, pela Copa América deste ano, o Brasil venceu por 3 a 0.

CONFIRA OS DIAS E HORÁRIOS DOS PRÓXIMOS JOGOS DA SELEÇÃO

  • VENEZUELA x BRASIL  
    Quinta-feira (07) às 20h30 
    Transmissão: Globo e SporTV 

  • COLÔMBIA x BRASIL 
    Domingo (10) às 18h 
    Transmissão: Globo e SporTV  

  • BRASIL x URUGUAI 
    Quinta-feira (14) às 21h30 
    Transmissão: Globo e SporTV

