Atlético-MG tem 87,2% de chance de ser campeão brasileiro; Fla tem 8,9%

Gabigol, Hulk e Dudu podem decidir a Libertadores para seus clubes Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo, Bruno Cantini/Atletico e Cesar Grecco/Palmeiras

Todos os postulantes ao título do Campeonato Brasileiro já jogaram na 23ª rodada, e a vitória do Atlético-MG sobre o Internacional no sábado (2), no Mineirão, coloca o time mineiro com 87,2% de chance de conquistar a competição nacional, segundo o departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

O Palmeiras, vice-líder, e o Flamengo, terceiro colocado, aparecem com 2,7% e 8,9% de chance de título, respectivamente. A porcentagem do clube rubro-negro é maior que a do time alviverde por conta da quantidade de jogos já realizados -a equipe de Abel Ferreira tem 39 pontos em 22 partidas, enquanto a de Renato Gaúcho soma 38 em 20.

LUTA CONTRA O REBAIXAMENTO

Na parte de baixo da tabela, os números não são bons para Santos e Grêmio. O time da Vila Belmiro, que nunca foi rebaixado na história do Brasileiro, se encontra com 43,7% de chance de cair para a Série B. O clube comandado por Fabio Carille ocupa a 16ª posição, com 24 pontos, apenas um à frente do Bahia, que abre o Z-4.

O jogo da 23ª rodada do clube paulista, contra o Fluminense, em casa, foi adiado para o dia 27 de outubro após sugestão da CBF para mandar o confronto com torcida no estádio.

Para o Grêmio, que já atuou na rodada, a chance de queda é ainda maior: 47,5%. O time de Felipão perdeu para o Sport por 2 a 1 no domingo (3), em casa, e se complicou ainda mais na luta pela permanência na elite do futebol brasileiro.