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Homenagem à Copa de 70

Com capixaba Richarlison de modelo, seleção brasileira lança camisas

A seleção brasileira lançou novas camisas que já serão utilizadas na partida do próximo dia 13, diante da Venezuela, pelas Eliminatórias

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 17:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2020 às 17:11
Atacante capixaba Richarlison com a nova camisa da seleção brasileir
Atacante capixaba Richarlison com a nova camisa da seleção brasileir Crédito: Nike/1divulgação
A seleção brasileira lançou as novas camisas que serão utilizadas na partida do próximo dia 13, diante da Venezuela, pelas Eliminatórias. Um dos destaques da campanha de lançamento é o atacante capixaba Richarlison. O atleta posou com os dois novos modelos de camisa, amarela e azul.  O ex-treinador Zagallo e outros jogadores também participaram da ação. 
A camisa amarela é inspirada na campanha vitoriosa da Copa de 70, com gola "careca" e os detalhes nas mangas em verde, semelhantes ao uniforme da época. Na altura da nuca, a bandeira do Brasil é representada com um losango verde e um círculo azul central. O mesmo desenho do losango é encontrado também no colarinho e nos detalhes da manga em tonalidade mais suave. Ainda na parte de trás, no interior da camisa, o grafismo "70" remete à identidade visual da época.

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A numeração também será inspirada na década de 70, e será maior do que a normalmente utilizada em camisas atuais. "Foi com a Seleção Brasileira de 1970 que o futebol transcendeu o esporte e se tornou arte. O time responsável por dar um novo significado para o Brasil aos olhos do resto do mundo, e esse aspecto vanguardista nunca deixou de influenciar o que é o futebol. Em outras palavras, nada pode parar o que é verdadeiramente coletivo e revolucionário" afirma Gilberto Ratto, diretor de marketing da CBF.
A camisa azul, por sua vez, terá um design mais moderno, com diferentes tons da cor. O Brasil já utilizará os novos uniformes nos confrontos da próxima semana pelas Eliminatórias, no dia 13, diante da Venezuela, e no dia 17, contra o Uruguai.
Vinícuis Junior e Richarlison com as novas camisas da seleção
Vinícuis Junior e Richarlison com as novas camisas da seleção Crédito: Nike/Divulgação

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