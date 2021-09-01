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Eliminatórias da Copa

Claudinho e Malcom deixam a seleção a pedido do Zenit e CBF aciona a Fifa

O Zenit solicitou a volta de Claudinho e Malcom porque quer contar com eles na estreia da Liga dos Campeões. O clube russo enfrenta o atual campeão Chelsea no dia 14
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 set 2021 às 18:39

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 18:39

O atacante Malcom em treino da Seleção Brasileira
O atacante Malcom em treino da Seleção Brasileira Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O técnico Tite ganhou mais problemas nesta quarta-feira, véspera da partida contra o Chile, em Santiago, pela nona rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. O Zenit, da Rússia, pediu o retorno do meio-campista Claudinho e do atacante Malcom. Com isso, os dois não vão defender o Brasil na rodada tripla das Eliminatórias.
Malcom e Claudinho já não viajam com a delegação da seleção brasileira para Santiago, no Chile. Segundo a CBF, os "jogadores receberam constantes comunicados de seu clube, o Zenit São Petesburgo, obrigando que ambos retornassem nesta quarta-feira à Rússia".
A CBF afirmou que conversou com os dois atletas e "explicou que eles não poderiam sofrer nenhuma das sanções ameaçadas pela equipe". No entanto, depois de conversas com o coordenador da seleção, Juninho Paulista, e o técnico Tite, foi decidido pelo retorno do meio-campista e do atacante.
A entidade que comanda o futebol brasileiro expressou sua discordância em relação à posição do Zenit e avisou que encaminhou reclamação formal à Fifa, com documentos enviados pelo clube russo à entidade e aos atletas. "A CBF apelará à entidade que rege o futebol mundial para que, em linha com seus regulamentos, todas as punições cabíveis ao Zenit sejam cumpridas", informou.
O Zenit solicitou a volta de Claudinho e Malcom porque quer contar com eles na estreia da Liga dos Campeões. O clube russo enfrenta o atual campeão Chelsea no dia 14, na Inglaterra. Ao retornar agora, a dupla cumpre quarentena de 10 dias e tem condições de estar em campo na partida em Londres.
Com mais esse problema, Tite não pode contar com 12 atletas que convocou para os compromissos de setembro das Eliminatórias. Além de Claudinho e Malcom, o técnico já havia perdido nove atletas que atuam na Inglaterra e não foram liberados por seus clubes, e o meio-campista Matheus Nunes, que, oficialmente, não se apresentou devido "à exigência sanitária de cumprimento de quarentena no seu retorno a Portugal". No entanto, o jogador do Sporting tem dupla nacionalidade e deve defender a seleção de Portugal.
O Brasil enfrenta o Chile nesta quinta em Santiago e depois faz duas partidas em casa. Domingo, encara a Argentina na Neo Química Arena, em São Paulo, e na quinta-feira da próxima semana recebe o Peru, na Arena Pernambuco, em Recife. A seleção lidera as Eliminatórias com 100% de aproveitamento aos seis rodadas.

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