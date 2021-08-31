Gabigol estreia como rapper e lança música com Papatinho e Choji; veja

Gabigol se lança no trap e vira Lil Gabi após lançar Sei Lá Crédito: Reprodução/Instagram

Com direito a nome artístico, Gabigol entra para o ramo musical. O atacante do Flamengo e da Seleção Brasileira investe na carreira de rapper sob o nome de Lil Gabi. Nesta segunda-feira (30), o jogador lançou a faixa "Sei Lá", com Choji e produção de Papatinho.

“É que eu sou o dono da festa/ faço uma party com as bi pelada/ dinheiro eu tô jogando pro alto/ só porque minha conta ta lotada// tudo o que eu faço é claro que é foda/ é por isso que os bico se incomoda/ ando trajado, eu tô sempre na moda/ se eu tô em campo, é certa a sua derrota”, dispara o rapper no single, que fez questão de lançar a música no mesmo dia de seu aniversário.

A divulgação do single começou no último domingo (29). Ao fazer os três gols na partida do último sábado, Gabigol (que entrou no mundo artístico como Lil Gabi) pediu uma música no "Fantástico". "Queria pedir uma música minha, que vai lançar na segunda-feira, tem que ver com o Papatinho se liberam. Gravei um trapzinho com o Choji chamado 'Sei lá'.". pediu, na ocasião.