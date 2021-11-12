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CBF demite Leonardo Gaciba de chefia da Comissão de Arbitragem

A CBF afirma que, a partir de agora, começa a reformular "a estrutura da arbitragem brasileira"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 nov 2021 às 12:15

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 12:15

Leonardo Gaciba
Leonardo Gaciba, ex-presidente da Comissão de Arbitragem Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Ednaldo Rodrigues, presidente em exercício da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), demitiu o chefe da Comissão de Arbitragem, Leonardo Gaciba, 50, na manhã desta sexta-feira (12).
Em nota, a entidade diz que o atual vice do setor de árbitros, o mineiro Alício Pena Júnior, 53, assume a função de forma interina até o final deste. A CBF também afirma que, a partir de agora, começa a reformular "a estrutura da arbitragem brasileira".
A decisão foi tomada após erros sucessivos da arbitragem e contestação da forma como o VAR (árbitro de vídeo) tem sido operado no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. O caso mais recente foi nesta quinta (11), em partida entre Flamengo e Bahia. Há a reclamação sobre um pênalti marcado a favor do time rubro-negro carioca.
Ex-árbitro, Gaciba presidia o departamento desde abril de 2019. Chegou à CBF prestigiado por ter sido o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro nas temporadas de 2005, 2006, 2007 e 2008.
O gaúcho ficou quinze anos no quadro de árbitros da entidade e representou o Brasil em competições internacionais por quatro temporadas, quando ostentou a insígnia da FIFA.
"A CBF agradece a Leonardo Gaciba pelo empenho e pela forma altiva e incansável com que exerceu a Presidência da Comissão de Arbitragem da CBF", diz trecho da nota.
"Assumirá a função interinamente, até a conclusão das competições da temporada 2021, o atual Vice-Presidente da Comissão de Arbitragem, Alício Pena Júnior, a quem o Presidente Ednaldo Rodrigues parabeniza, desejando sucesso no cargo e colocando a estrutura da entidade à inteira disposição da Comissão de Arbitragem para o constante aperfeiçoamento e desenvolvimento da arbitragem nacional", completa o comunicado.

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