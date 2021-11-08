Insatisfação com a arbitragem brasileira aumenta a cada dia

O árbitro Luiz Flavio de Oliveira esperou o VAR da o veredito sobre o quarto gol do Botafogo. Primeiro anulou o gol, e depois validou Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF

A insatisfação com a arbitragem brasileira está aumentando na reta final do Campeonato Brasileiro. Pressões por todos os lados e muitos protestos dos clubes e torcedores, o que culminou com a invasão de campo da torcida do Grêmio na última semana. Vários blogs, como o badalado blog papo.combene, apontam as falhas a cada rodada.

O ex-árbitro de duas Copas do Mundo e comentarista de arbitragem Sandro Meira Ricci criou a #nãoestátudobem em suas redes sociais, na contramão das falas da Comissão Nacional de Arbitragem, que afirma toda semana estar tudo bem com a arbitragem nacional, o que sabemos não condizer com a realidade. Nos bastidores sabemos que não está tudo bem. Árbitros agredidos covardemente, desrespeitados o tempo todo dentro de campo com jogadores nervosos e fazendo a famosa "rodinha" em torno dos profissionais de arbitragem sem a menor cerimônia.

Não se pode cobrir o sol com a peneira e deixar de perceber a fragilidade da arbitragem brasileira atual. O desprestígio internacional chegou ao ponto de uma Copa do Mundo no Brasil, sem a Seleção Brasileira na final, não ser apitada por um árbitro brasileiro, além de duas Libertadores seguidas, com dois times brasileiros nas finais, não serem apitadas por árbitros daqui – dois casos ilustrativos da fase ruim que atravessamos.

Há rumores de uma mudança radical na cúpula da arbitragem nacional em 2022 devido à necessidade da implantação de uma metodologia de formação, acompanhamento e ascensão por meritocracia de novos árbitros e não por indicações políticas das federações estaduais, o que é uma triste realidade.

VAR CONFUSO NO CLÁSSICO CARIOCA

Na goleada incontestável do Botafogo sobre o Vasco pela Série B do Campeonato Brasileiro mais uma confusão da arbitragem que mina ainda mais a sua credibilidade já fragilizada. Após o quarto gol do Alvinegro, o jogo ficou cinco minutos parado para revisão do VAR sobre um possível impedimento e, após tanto tempo de jogo parado, veio a confirmação, que o árbitro paulista Luiz Flávio assinalou. Porém, segundos depois ele retrocedeu e confirmou o gol, trazendo muito mais dúvidas do que solução para todos - exatamente o contrário do que deveria acontecer com a ajuda da tecnologia.

POLÊMICA NO GRE-NAL

Eu sinceramente não sei o que tem levado a esse tipo de comportamento por parte das pessoas e especificamente dos jogadores brasileiros. Provocações desnecessárias causadoras de confusões que parecem estar apenas esperando um motivo para acontecer, por menor que seja.