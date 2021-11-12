Flamengo vence o Bahia em mais um jogo de arbitragem polêmica

Gabigol abriu caminho para a vitória do Flamengo sobre o Bahia Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O jogo entre Flamengo e Bahia, pelo Brasileirão nesta quinta-feira (11), teve tudo o que o futebol nacional costuma oferecer: gols, dribles, gramado ruim e, claro, reclamações com a arbitragem. Também houve tempo para o Rubro-Negro fazer os gols com Gabigol, Michael e Andreas, e vencer por 3 a 0. O futebol apresentado no Maracanã, contudo, ficou abaixo das expectativas das equipes.

O jogo foi aberto, com mais chances para o Flamengo, mas muitos erros de lado a lado. Renato escalou uma equipe muito modificada que apresentou algumas das falhas já vistas anteriormente. O Bahia, por sua vez, conseguiu poucas vezes ameaçar Hugo, apesar do espaço. Assim, o Rubro-Negro foi aos 57 pontos. O Tricolor - que ameaçou não voltar para segunda a etapa por conta do pênalti dado pela arbitragem - segue com 36, uma posição acima do Z4.

Arbitragem à parte, a partida foi histórica para o atacante Gabigol, que marcou pela 100ª vez pelo clube da Gávea. O camisa 9 chegou ao Flamengo em 2019.

Flamengo, com um time muito modificado, e o Bahia, ameaçado pelo Z-4, fizeram um jogo franco nos primeiros minutos. As duas equipes estiveram com as defesas expostas, mas a falta de capricho no passe final impediram grandes chances até os 25 minutos, quando Vitinho emendou cruzamento de Rodinei para fora. A verdade é que Hugo Souza e Danilo Fernandes pouco trabalharam.

Apesar do jogo aberto, foram poucas chances reais de gol para os dois times no primeiro tempo. Assim, a única bola na rede foi resultado de uma cobrança de pênalti, confirmado após revisão no VAR pelo árbitro Elmo Resende (GO), para reclamações do Bahia. A arbitragem entendeu que a bola bateu na mão do zagueiro Conti após tentativa de bicicleta de Diego, camisa 10 do Flamengo.

Gabigol, que nada a ver tinha com a arbitragem, cobrou com a categoria de sempre e fez história: foi o 100º gol do atacante com o Manto - marca atingida por outros 18 atletas na história centenária do Clube de Regatas do Flamengo.

Após o time de Renato abrir o placar, o jogo perdeu intensidade. Já quando se encaminhava para um final de primeiro tempo tranquilo, Matheus Bahia fez falta em cima de Kenedy e recebeu o segundo cartão amarelo. Antes do fim, porém, foi o Tricolor que quase marcou com Nino, mas Hugo Souza defendeu.

A expulsão não mudou a postura do Bahia, que se atirou em busca de, ao menos, um ponto. Assim, o jogo ficou à feição do Flamengo, que ainda passou a contar com Michael para aproveitar os espaços. Após jogadas individuais, o camisa 19 apareceu na área, aproveitou passe de Vitinho e ampliou aos 12.

Poucos minutos depois, Rossi deu cotovelada em Diego, que revidou o pegando pelo pescoço. Os dois foram expulsos, mas só depois da revisão no VAR. Com muito campo para jogar, o Flamengo foi ficando com a bola e criando chances para ampliar. Bruno Henrique, Michael e Gabi tentaram sem sucesso.