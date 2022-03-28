CBF define confrontos da 3ª fase da Copa do Brasil; veja jogos

A cobiçada taça da Copa do Brasil Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou na tarde desta segunda-feira (28), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Nesta fase, 32 times estarão na disputa pelo título, e os 16 confrontos serão com ida e volta. As datas ainda serão definidas.

Os clubes foram divididos em dois potes considerando o ranking de clubes da CBF. As equipes do pote 1 enfrentam as do pote 2. Segundo o regulamento da competição, se houver uma vitória para cada lado, o saldo de gols será o critério de desempate, sem gol qualificado fora de casa. Em caso de resultados iguais, pênaltis.

Das primeiras fases da competição, 20 clubes se classificaram. São eles: Altos-PI, Atlético-GO, Azuriz, Brasiliense, Ceará, Ceilândia, Coritiba, Cruzeiro, CSA, Cuiabá, Goiás, Juazeirense, Juventude, Portuguesa-RJ, Santos, São Paulo, Tocantinópolis, Tombense, Vila Nova e Vitória-BA.

Além desses classificados, outros 12 times entram nesta fase da Copa do Brasil: América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Bragantino, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza e Palmeiras (estes disputam a Libertadores). O Remo, campeão no Norte, o Bahia, que venceu a Copa do Nordeste, e o Botafogo, campeão da Série B, também estarão na disputa a partir de agora.

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