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Cartola FC

Cartoleiro de Baixo Guandu ganha camisa do Flamengo na Liga da Rede Gazeta

Iury Filipe, 17 anos, faturou o premiação mensal (camisa do time de coração) ao superar mais de 1.200 jogadores que participam da liga
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 17:06

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 17:06

Iury Felipe faturou a camisa do seu time de coração na Liga da Rede Gazeta
Iury Felipe faturou a camisa do seu time de coração na Liga da Rede Gazeta Crédito: Acervo Pessoal
A Liga da Rede Gazeta no Cartola FC segue bombando. E entre os 1.250 cartoleiros, quem fez bonito foi Iury Filipe Prudente Verdan, 17 anos, que comanda o time Baixo Guandu FC no fantasy game. Com 829,23 pontos, ele teve a pontuação mais alta no mês de setembro e faturou a camisa do time de coração, premiação para o campeão de cada mês da competição. 
Natural de Baixo Guandu, na Região Noroeste do Espírito Santo, Iury joga Cartola FC desde 2016, e contou um pouco da estratégia que usa no game. "A estratégia que eu gosto de usar é ir com jogadores regulares, por exemplo, Marinho, Galhardo e Gabigol e sempre tentar fazer uma ou duas apostinhas bem diferenciadas. Além disso, é muito importante assistir os jogos e perceber quais jogadores geram muitos scouts no game. No meu caso, eu assisto tento assistir, pelo menos, uns 5 jogos por rodada para saber como está o desempenho dos jogadores", revelou.

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Flamenguista, Iury não escondeu a alegria em ganhar a camisa do time de coração. O cartoleiro ainda recebeu uma caixa de som portátil da Rede Gazeta.  "Show de bola. Gostei muito dos prêmios, e fiquei surpreso com a caixa de som, pois não esperava", contou. 
Se você joga Cartola FC e ainda não está participando da Liga Rede Gazeta, não perca tempo. O melhor jogador do mês sempre é premiado. E o campeão geral vai receber um prêmio surpresa. Fique ligado!.

LIGA REDE GAZETA

Liga Rede Gazeta no Cartola FC
Liga Rede Gazeta no Cartola FC Crédito: Adriana Rios/Ilustração A Gazeta
Para participar é muito fácil. Basta criar um time no Cartola FC, procurar a Liga Rede Gazeta, que estará aberta no fantasy game, e pedir para entrar. Para ninguém desanimar no meio do caminho e deixar a competição mais acirrada, a liga vai oferecer prêmios mensais. O campeão de cada mês vai levar uma camisa oficial do seu time de coração. Como o jogo estará disponível de agosto a fevereiro, sete jogadores serão premiados. 
Ganhar a camisa do time de coração é bom demais. Mas o campeão geral da liga, que só vamos conhecer no dia 24 de fevereiro, merece uma moral maior, né. Porque pra levar essa ele vai ter que ralar demais. Por isso a Rede Gazeta vai disponibilizar um prêmio surpresa, que será divulgado mais à frente. Mas pode saber que vem coisa boa por aí.

REGRAS DA LIGA

  • Critério para participar 
  • Morar no Espírito Santo  

  • Como se inscrever na Liga Rede Gazeta? 
  • Crie seu time no Cartola FC 
  • Acesse o menu competições. Na busca, digite Liga Rede Gazeta. Ao encontrar é só clicar em participar. 

  • Premiação 
  • Campeão do Mês: Camisa do time de coração 
  • Campeão geral: Prêmio Surpresa

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