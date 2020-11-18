Cartoleiro de Baixo Guandu ganha camisa do Flamengo na Liga da Rede Gazeta

Iury Felipe faturou a camisa do seu time de coração na Liga da Rede Gazeta Crédito: Acervo Pessoal

A Liga da Rede Gazeta no Cartola FC segue bombando. E entre os 1.250 cartoleiros, quem fez bonito foi Iury Filipe Prudente Verdan, 17 anos, que comanda o time Baixo Guandu FC no fantasy game. Com 829,23 pontos, ele teve a pontuação mais alta no mês de setembro e faturou a camisa do time de coração, premiação para o campeão de cada mês da competição.

Natural de Baixo Guandu, na Região Noroeste do Espírito Santo, Iury joga Cartola FC desde 2016, e contou um pouco da estratégia que usa no game. "A estratégia que eu gosto de usar é ir com jogadores regulares, por exemplo, Marinho, Galhardo e Gabigol e sempre tentar fazer uma ou duas apostinhas bem diferenciadas. Além disso, é muito importante assistir os jogos e perceber quais jogadores geram muitos scouts no game. No meu caso, eu assisto tento assistir, pelo menos, uns 5 jogos por rodada para saber como está o desempenho dos jogadores", revelou.

Flamenguista, Iury não escondeu a alegria em ganhar a camisa do time de coração. O cartoleiro ainda recebeu uma caixa de som portátil da Rede Gazeta. "Show de bola. Gostei muito dos prêmios, e fiquei surpreso com a caixa de som, pois não esperava", contou.

Se você joga Cartola FC e ainda não está participando da Liga Rede Gazeta, não perca tempo. O melhor jogador do mês sempre é premiado. E o campeão geral vai receber um prêmio surpresa. Fique ligado!.

LIGA REDE GAZETA

Liga Rede Gazeta no Cartola FC Crédito: Adriana Rios/Ilustração A Gazeta

O campeão de cada mês vai levar uma camisa oficial do seu time de coração. Como o jogo estará disponível de agosto a fevereiro, sete jogadores serão premiados. Para participar é muito fácil. Basta criar um time no Cartola FC, procurar a Liga Rede Gazeta , que estará aberta no fantasy game, e pedir para entrar. Para ninguém desanimar no meio do caminho e deixar a competição mais acirrada, a liga vai oferecer prêmios mensais.. Como o jogo estará disponível de agosto a fevereiro, sete jogadores serão premiados.

Ganhar a camisa do time de coração é bom demais. Mas o campeão geral da liga, que só vamos conhecer no dia 24 de fevereiro, merece uma moral maior, né. Porque pra levar essa ele vai ter que ralar demais. Por isso a Rede Gazeta vai disponibilizar um prêmio surpresa, que será divulgado mais à frente. Mas pode saber que vem coisa boa por aí.

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