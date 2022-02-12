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Jogo para esquecer

Capixaba do Palmeiras falha em gol, faz pênalti e ainda é expulso no vice do Mundial

O zagueiro perdeu no alto a disputa pela bola no gol de cabeça de Lukaku e fez o pênalti na prorrogação que sacramentou a vitória do Chelsea por 2 a 1 neste sábado (12)

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 17:03

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

12 fev 2022 às 17:03
Capixaba Luan falhou no primeiro gol e fez o pênalti que resultou no segundo tento do Chelsea
Capixaba Luan falhou no primeiro gol e fez o pênalti que resultou no segundo tento do Chelsea Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras
Disputar o Mundial de Clubes da Fifa é uma oportunidade única para qualquer jogador brasileiro, principalmente pela chance de enfrentar grandes clubes da Europa e mostrar talento. Neste sábado (12), o Palmeiras, atual campeão da Libertadores, enfrentou o Chelsea, da Inglaterra, que conquistou a Champions League em 2022 e, na equipe paulista, um capixaba foi fundamental na derrota palmeirense por 2 a 1.
 Luan, zagueiro palmeirense nascido em Vitória, falhou no primeiro gol do Chelsea, marcado pelo atacante Romelu Lukaku e ainda cometeu o pênalti que sacramentou a vitória da equipe inglesa, quando a partida estava empatada em 1 a 1 e na prorrogação. Para completar, o capixaba ainda foi expulso nos minutos finais do jogo.
O primeiro gol da partida saiu aos 9 minutos do segundo tempo, quando Hudson-Odoi cruzou para Lukaku mandar de cabeça para o fundo do gol, deixando Weverton sem reação. No lance, Luan marcava justamente o atacante do Chelsea e não subiu para tentar dividir a bola com o belga.
O Palmeiras foi derrotado por 2 a 1 para o Chelsea na final do Mundial de Clubes da Fifa neste sábado (12)
O Palmeiras foi derrotado por 2 a 1 para o Chelsea na final do Mundial de Clubes da Fifa neste sábado (12) Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras
O Palmeiras conseguiu empatar com Rafael Veiga cobrando pênalti aos 18 minutos e a partida foi para a prorrogação. Na segunda etapa do período complementar, porém, Luan apareceu novamente - para desespero dos palmeirenses.
Depois de um bate rebate na área, aos 8 minutos, a bola sobrou para Azpilicueta, que chutou para o gol. A bola explodiu na mão de Luan, mas o árbitro deixou o jogo seguir. Em seguida, o VAR foi acionado e apontou o pênalti, ainda sobrando um cartão amarelo para o capixaba. Kai Havertz, que fez o gol do título da Champions do Chelsea sobre o Manchester City, cobrou e fez 2 a 1 para a equipe inglesa.
O pesadelo de Luan ainda não havia acabado. Aos 18 minutos, Kai Havertz avançou sozinho e, na entrada da área, foi derrubado por Luan com um carrinho perigoso. O árbitro novamente deixou o jogo seguir, mas o VAR entrou em ação mais uma vez e assinalou a falta e o cartão vermelho direto para o capixaba.
O Palmeiras acabou sendo derrotado e, novamente, não conseguiu levantar a taça do Mundial de Clubes. Já o Chelsea conseguiu vingar a derrota para o Corinthians, maior rival palmeirense, em 2012 e conquistou o campeonato pela primeira vez em sua história.

"NÃO GOSTO DE SER VÍTIMA"

Depois da partida, Luan concedeu entrevista à reportagem da Band e lamentou a derrota. O zagueiro afirmou não querer se vitimizar, valorizou a medalha de prata conquistada pela equipe alviverde e a forma como o Palmeiras atuou contra a forte equipe do Chelsea.
"Triste demais, é muito tempo de preparação. Eu não gosto de ser vítima, de me vitimizar. Tenho orgulho de fazer parte desta instituição, de ser um deles. É a nossa realidade agora, a gente tem muito orgulho dessa medalha de prata, não é fácil jogar aqui e competir da forma que competimos. Triste, me faltam palavras, a única coisa que quero é chegar em casa, dar um beijo nos meus filhos, um abraço na minha família, é a única coisa que eu quero", disse o capixaba.

REDES SOCIAIS NÃO PERDOAM

As falhas do zagueiro capixaba não foram perdoadas pelos rivais que acompanharam a partida. No Twitter, sobrou até para comparações de Luan com Andreas Pereira, jogador do Flamengo que falhou na final da Libertadores e permitiu o gol de Deyverson, que garantiu o título do Palmeiras. Confira abaixo:

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