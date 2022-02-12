Capixaba do Palmeiras falha em gol, faz pênalti e ainda é expulso no vice do Mundial

Capixaba Luan falhou no primeiro gol e fez o pênalti que resultou no segundo tento do Chelsea Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras

Disputar o Mundial de Clubes da Fifa é uma oportunidade única para qualquer jogador brasileiro, principalmente pela chance de enfrentar grandes clubes da Europa e mostrar talento. Neste sábado (12), o Palmeiras, atual campeão da Libertadores, enfrentou o Chelsea, da Inglaterra, que conquistou a Champions League em 2022 e, na equipe paulista, um capixaba foi fundamental na derrota palmeirense por 2 a 1

Luan, zagueiro palmeirense nascido em Vitória , falhou no primeiro gol do Chelsea, marcado pelo atacante Romelu Lukaku e ainda cometeu o pênalti que sacramentou a vitória da equipe inglesa, quando a partida estava empatada em 1 a 1 e na prorrogação. Para completar, o capixaba ainda foi expulso nos minutos finais do jogo.

O primeiro gol da partida saiu aos 9 minutos do segundo tempo, quando Hudson-Odoi cruzou para Lukaku mandar de cabeça para o fundo do gol, deixando Weverton sem reação. No lance, Luan marcava justamente o atacante do Chelsea e não subiu para tentar dividir a bola com o belga.

O Palmeiras foi derrotado por 2 a 1 para o Chelsea na final do Mundial de Clubes da Fifa neste sábado (12) Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras

O Palmeiras conseguiu empatar com Rafael Veiga cobrando pênalti aos 18 minutos e a partida foi para a prorrogação. Na segunda etapa do período complementar, porém, Luan apareceu novamente - para desespero dos palmeirenses.

Depois de um bate rebate na área, aos 8 minutos, a bola sobrou para Azpilicueta, que chutou para o gol. A bola explodiu na mão de Luan, mas o árbitro deixou o jogo seguir. Em seguida, o VAR foi acionado e apontou o pênalti, ainda sobrando um cartão amarelo para o capixaba. Kai Havertz, que fez o gol do título da Champions do Chelsea sobre o Manchester City, cobrou e fez 2 a 1 para a equipe inglesa.

O pesadelo de Luan ainda não havia acabado. Aos 18 minutos, Kai Havertz avançou sozinho e, na entrada da área, foi derrubado por Luan com um carrinho perigoso. O árbitro novamente deixou o jogo seguir, mas o VAR entrou em ação mais uma vez e assinalou a falta e o cartão vermelho direto para o capixaba.

O Palmeiras acabou sendo derrotado e, novamente, não conseguiu levantar a taça do Mundial de Clubes. Já o Chelsea conseguiu vingar a derrota para o Corinthians, maior rival palmeirense, em 2012 e conquistou o campeonato pela primeira vez em sua história.

"NÃO GOSTO DE SER VÍTIMA"

Depois da partida, Luan concedeu entrevista à reportagem da Band e lamentou a derrota. O zagueiro afirmou não querer se vitimizar, valorizou a medalha de prata conquistada pela equipe alviverde e a forma como o Palmeiras atuou contra a forte equipe do Chelsea.

"Triste demais, é muito tempo de preparação. Eu não gosto de ser vítima, de me vitimizar. Tenho orgulho de fazer parte desta instituição, de ser um deles. É a nossa realidade agora, a gente tem muito orgulho dessa medalha de prata, não é fácil jogar aqui e competir da forma que competimos. Triste, me faltam palavras, a única coisa que quero é chegar em casa, dar um beijo nos meus filhos, um abraço na minha família, é a única coisa que eu quero", disse o capixaba.

REDES SOCIAIS NÃO PERDOAM

As falhas do zagueiro capixaba não foram perdoadas pelos rivais que acompanharam a partida. No Twitter, sobrou até para comparações de Luan com Andreas Pereira, jogador do Flamengo que falhou na final da Libertadores e permitiu o gol de Deyverson, que garantiu o título do Palmeiras. Confira abaixo:

Luan ? Andreas — henrique (@cazotti5) February 12, 2022

belo argumento??. pena ? que o Luan ?? meteu a mao✋, Havertz ? bateu ⚽️?? e o chelsea? é campeão do mundo? https://t.co/L8yktaV7Rz — felix (@ibrunafelix) February 12, 2022

Na moral, tinha que ser o Luan...



Vela boa, não se gasta com defunto ruim....



Desculpa ?? — ED FREIRE (@EDFREIREGONALVE) February 12, 2022