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Futebol

Canal português crava que Jorge Jesus deixará o Flamengo para assumir o Benfica

Mister se despediria do Flamengo após a decisão do Estadual, segundo a imprensa lusitana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 18:42

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 18:42

Jorge Jesus, técnico do Flamengo
Jorge Jesus, técnico do Flamengo Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Enquanto a diretoria do Flamengo e Jorge Jesus seguem em silêncio, a imprensa de Portugal já noticia que o treinador já tem um acordo para defender o Benfica, sendo aguardado pela direção dos Encarnados, em Lisboa, já no próximo sábado (18). O Rubro-Negro, por sua vez, entra em campo nesta quarta-feira (15), diante do Fluminense, para decidir o Campeonato Carioca, às 21h. 

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Por que o técnico do Flamengo Jorge Jesus incomoda tanto?

Jorge Jesus renovou seu contrato com o Flamengo em junho e tem vínculo válido até o meio de 2021 com o Rubro-Negro. Aos 67 anos, o Mister entrou na história do clube da Gávea com os títulos da Libertadores, Brasileirão, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil, todos conquistados desde junho de 2019.
O Mister também tem passagem vitoriosa pelo Benfica, clube que dirigiu entre 2009 e 2015. Foram três títulos da liga nacional, uma Taça de Portugal e cinco Taças da Liga conquistadas pelo treinador no comando da equipe de Lisboa.

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