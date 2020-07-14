Canal português crava que Jorge Jesus deixará o Flamengo para assumir o Benfica

Jorge Jesus, técnico do Flamengo Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Enquanto a diretoria do Flamengo e Jorge Jesus seguem em silêncio, a imprensa de Portugal já noticia que o treinador já tem um acordo para defender o Benfica, sendo aguardado pela direção dos Encarnados, em Lisboa, já no próximo sábado (18). O Rubro-Negro, por sua vez, entra em campo nesta quarta-feira (15), diante do Fluminense, para decidir o Campeonato Carioca, às 21h.

Jorge Jesus renovou seu contrato com o Flamengo em junho e tem vínculo válido até o meio de 2021 com o Rubro-Negro. Aos 67 anos, o Mister entrou na história do clube da Gávea com os títulos da Libertadores, Brasileirão, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil, todos conquistados desde junho de 2019.