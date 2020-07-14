Com faixas e bandeiras, Flamengo prepara o Maracanã para final do Carioca

Crédito: Divulgação/Maracanã

Mandante no segundo jogo da final do Campeonato Carioca, o Flamengo contará com um Maracanã rubro-negro nesta quarta-feira, apesar da ausência do público por conta da Covid-19. O clube enfeitou as arquibancadas com bandeiras e faixas da torcida para o clássico contra o Fluminense, às 21h.

As imagens foram divulgadas nos perfis oficiais do Estádio do Maracanã. O Flamengo prepara outras ações para o horário do jogo - como um mosaico e fumaça na entrada da equipe - a fim de minimizar a ausência dos torcedores.