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futebol

Com faixas e bandeiras, Flamengo prepara o Maracanã para final do Carioca

Fla-Flu que vale o título estadual será disputado nesta quarta, às 21h, no Maracanã...

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 18:40

LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2020 às 18:40
Crédito: Divulgação/Maracanã
Mandante no segundo jogo da final do Campeonato Carioca, o Flamengo contará com um Maracanã rubro-negro nesta quarta-feira, apesar da ausência do público por conta da Covid-19. O clube enfeitou as arquibancadas com bandeiras e faixas da torcida para o clássico contra o Fluminense, às 21h.
As imagens foram divulgadas nos perfis oficiais do Estádio do Maracanã. O Flamengo prepara outras ações para o horário do jogo - como um mosaico e fumaça na entrada da equipe - a fim de minimizar a ausência dos torcedores.
Ao vencer o primeiro jogo por 2 a 1, no domingo, o time de Jorge Jesus entra em campo nesta quarta com a vantagem do empate. Um triunfo com vantagem mínima do Fluminense levará a decisão para a disputa de pênaltis.

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