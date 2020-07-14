Inter entra em acordo com o Flamengo e prolonga contrato de Rodinei

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Se a permanência de Rodinei era apenas especulação, agora é oficial. Nesta terça-feira, o Internacional confirmou que entrou em acordo com o Flamengo e estendeu o vínculo do lateral-direito até maio de 2021.Além da simpatia de Eduardo Coudet pela permanência do atleta, Rodinei deixou claro aos dirigentes Colorados que reencontrou a sua alegria e confiança de jogar bola.

‘Muito feliz pela permanência. Me senti super bem aqui no Clube e é importante estar à disposição pelo menos até a conclusão da temporada. Nosso foco agora é em finalizar bem a preparação para retomar a temporada e ir em busca dos nossos objetivos’, disse Rodinei.

Dentro do Internacional, a comemoração foi celebrada pelo vice-presidente do clube, Alessandro Barcellos, que explicou os moldes da renovação.

‘A manutenção do grupo que montamos se faz muito importante, especialmente para uma temporada que vai terminar só no ano que vem. Rodinei é mais uma negociação que chegamos a um acordo com o Flamengo, mantendo os parâmetros tratados originalmente. Com isso, finalizamos as tratativas de prorrogação de empréstimo com atletas de clubes brasileiros. Assim que terminada a temporada europeia, poderemos tratar também os casos do Musto e do Renzo, jogadores emprestados de clubes do exterior, que temos a intenção que permaneçam’, declarou o dirigente ao site oficial.