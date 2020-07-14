Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Inter entra em acordo com o Flamengo e prolonga contrato de Rodinei

Lateral-direito ganhou a confiança de Eduardo Coudet e fica no Colorado até maio de 2021...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jul 2020 às 19:34

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 19:34

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Se a permanência de Rodinei era apenas especulação, agora é oficial. Nesta terça-feira, o Internacional confirmou que entrou em acordo com o Flamengo e estendeu o vínculo do lateral-direito até maio de 2021.Além da simpatia de Eduardo Coudet pela permanência do atleta, Rodinei deixou claro aos dirigentes Colorados que reencontrou a sua alegria e confiança de jogar bola.
‘Muito feliz pela permanência. Me senti super bem aqui no Clube e é importante estar à disposição pelo menos até a conclusão da temporada. Nosso foco agora é em finalizar bem a preparação para retomar a temporada e ir em busca dos nossos objetivos’, disse Rodinei.
Dentro do Internacional, a comemoração foi celebrada pelo vice-presidente do clube, Alessandro Barcellos, que explicou os moldes da renovação.
‘A manutenção do grupo que montamos se faz muito importante, especialmente para uma temporada que vai terminar só no ano que vem. Rodinei é mais uma negociação que chegamos a um acordo com o Flamengo, mantendo os parâmetros tratados originalmente. Com isso, finalizamos as tratativas de prorrogação de empréstimo com atletas de clubes brasileiros. Assim que terminada a temporada europeia, poderemos tratar também os casos do Musto e do Renzo, jogadores emprestados de clubes do exterior, que temos a intenção que permaneçam’, declarou o dirigente ao site oficial.
Desde a sua chegada, Rodinei já disputou nove jogos pelo Colorado e tem sido uma peça importante no time de Coudet.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados