Odair diz não ter visto cumprimento de Jesus e afirma que auxiliar do Flamengo 'perdeu a linha'

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

No dia seguinte ao primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, vencido pelo Flamengo por 2 a 1, o técnico do Fluminense, Odair Hellmann, concedeu entrevista coletiva no CT Carlos Castilho e explicou a confusão ocorrida nos minutos finais da partida envolvendo membros da comissão técnica do Fla. O treinador disse que o auxiliar do Rubro-Negro, João de Deus, foi desrespeitoso no momento em que ele foi reclamar sobre os três minutos de acréscimo com o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães.

- O que aconteceu não foi com o Jorge Jesus ou os jogadores do Flamengo. A única situação que teve foi com o auxiliar, o João de Deus, que houve um desrespeito muito grande. No final do segundo tempo, quando fui falar com o quarto árbitro sobre os três minutos de acréscimos. Da mesma forma que reclamaram dos três minutos na partida anterior. Acho que os dois foram errados. Mas quando fui conversar o auxiliar técnico perdeu a linha e o respeito. Tínhamos conversado na semana passada a respeito de algumas situações que aconteceram na partida e que deveríamos nos preocupar em jogar e minimizar as discussões. Eu prontamente concordei. Mas não posso concordar com desrespeito ou passar do ponto - disse o treinador.

Odair ainda explicou que ele e Jesus conversam após a partida, na subida para os vestiários. O comandante tricolor elogiou a postura do português e negou que tenha se recusado a cumprimentar o técnico do Flamengo.

- Na volta, eu indignado com essa situação e conversando com os jogadores do Flamengo para falar sobre a situação de quarta-feira, aconteceu isso do Jesus que eu não vi. Não é meu critério ou posicionamento. Em toda minha carreira tenho respeito e vou continuar tendo. Até porque o Jorge Jesus sempre foi respeitoso comigo. Se tivesse visto teria cumprimentado ele. Não é hábito dele cumprimentar antes ou depois do jogo, eu até falei com ele antes, mas ele acabou não vendo. São circunstâncias, a pessoa está pensando em outra coisa. Se tivesse visto eu teria falado, não tenho nada para falar sobre ele. O que aconteceu foi o fato isolado com o auxiliar.