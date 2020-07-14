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futebol

Flamengo x Fluminense: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Rubro-Negro (em vantagem) e Tricolor se enfrentam pelo jogo derradeiro do Carioca, nesta quarta, às 21h...
LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2020 às 20:30

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 20:30

Crédito: Arte/Lance!
Não tem mais como adiar o título. Nesta quarta-feira, a partir das 21h, no Maracanã, Flamengo e Fluminense enfrentam pela derradeira partida do Campeonato Carioca, o jogo da volta da final, cuja ida teve o Rubro-Negro como vencedor, por 2 a 1. Justamente pelo triunfo, o time de Jorge Jesus entra em campo com a vantagem do empate para sagrar-se campeão estadual.
Os ânimos devem estar à flor da pele, sobretudo pela expulsão de Gabigol nos minutos finais do clássico do último domingo, que culminou em revolta e discussão dos dois lados. Por falar nesse jogo, a boa atuação do Flu, apesar do revés e da superioridade técnica do Fla, deixa a disputa pela taça ainda aberta.
FINAL DO CAMPEONATO CARIOCA - JOGO DE VOLTA
Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e horário: 15 de julho de 2020, às 21h (de Brasília)Árbitro: Grazianni Maciel RochaAssistentes: Rodrigo Figueiredo e Thiago Henrique FarinhaVAR: João Batista de ArrudaParcial de vendas: Não haverá públicoOnde ver: SBT, FlaTV (YouTube, com imagens), FluTV (Youtube, apenas áudio) e Tempo Real do LANCE!FLAMENGO (Técnico: Jorge Jesus)Diego Alves; Matheuzinho (Rafinha), Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro.
Desfalque: Gabigol (suspenso)
FLUMINENSE (Técnico: Odair Hellmann)Muriel; Gilberto, Nino, Matheus Ferraz, Egídio; Hudson, Yago Felipe, Dodi; Nenê, Evanilson e Marcos Paulo.
Desfalque: Fred, Igor Julião e Frazan (lesionados)
​PALPITES: Na redação do LANCE!, 80% das pessoas apostam no título do Flamengo, enquanto 20% acreditam que o Fluminense sai com a taça.

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