Flamengo x Fluminense: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Crédito: Arte/Lance!

Não tem mais como adiar o título. Nesta quarta-feira, a partir das 21h, no Maracanã, Flamengo e Fluminense enfrentam pela derradeira partida do Campeonato Carioca, o jogo da volta da final, cuja ida teve o Rubro-Negro como vencedor, por 2 a 1. Justamente pelo triunfo, o time de Jorge Jesus entra em campo com a vantagem do empate para sagrar-se campeão estadual.

Os ânimos devem estar à flor da pele, sobretudo pela expulsão de Gabigol nos minutos finais do clássico do último domingo, que culminou em revolta e discussão dos dois lados. Por falar nesse jogo, a boa atuação do Flu, apesar do revés e da superioridade técnica do Fla, deixa a disputa pela taça ainda aberta.

FINAL DO CAMPEONATO CARIOCA - JOGO DE VOLTA

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e horário: 15 de julho de 2020, às 21h (de Brasília)Árbitro: Grazianni Maciel RochaAssistentes: Rodrigo Figueiredo e Thiago Henrique FarinhaVAR: João Batista de ArrudaParcial de vendas: Não haverá públicoOnde ver: SBT, FlaTV (YouTube, com imagens), FluTV (Youtube, apenas áudio) e Tempo Real do LANCE!FLAMENGO (Técnico: Jorge Jesus)Diego Alves; Matheuzinho (Rafinha), Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro.

Desfalque: Gabigol (suspenso)

FLUMINENSE (Técnico: Odair Hellmann)Muriel; Gilberto, Nino, Matheus Ferraz, Egídio; Hudson, Yago Felipe, Dodi; Nenê, Evanilson e Marcos Paulo.

Desfalque: Fred, Igor Julião e Frazan (lesionados)