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Surto de covid

Camarões vence seleção "sem goleiro" e avança na Copa Africana de Nações

Os leões venceram Comores, que teve de disputar a partida com desfalques, inclusive os goleiros, devido à covid-19

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 19:29

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 jan 2022 às 19:29
A anfitriã Camarões continua firme em sua caminhada pelo sexto título da Copa Africana das Nações. Nesta segunda-feira, no Estádio de Olembe, desbancou a surpreendente caçula Comores com vitória por 2 a 1. O resultado foi o esperado, mas vale ressaltar o espírito de luta do pequeno rival, que disputou o duelo das oitavas de final com 12 desfalques por covid-19, incluindo os dois goleiros - o terceiro estava machucado - e vendeu caro a derrota.
Futebol
Chaker Alhadhur atuou improvisado como goleiro por Comores e teve boa atuação Crédito: Reuters
Comores se classificou às oitavas após desbancar a forte seleção de Gana com vitória por 3 a 2 e prometia dificultar a vida de Camarões. A pequena ilha com 900 mil habitantes, porém, sofreu com o surto de covid-19 e entrou para o primeiro mata-mata no continente de sua história sem metade do elenco.
O camisa 16 Alhadhur teve de improvisar um número 3 com esparadrapos em sua camisa para "quebrar o galho" como goleiro. Acostumado a jogar na linha, foi parar entre as traves para honrar seu país. Além da ingrata missão, Comores ainda teve Abdou expulso com somente sete minutos de bola rolando.
Mesmo com todas as adversidades, a seleção estreante conseguiu segurar os donos da casa por 30 minutos. Até Tomo Ekambi acertar o alvo e abrir o placar. Camarões teve mais trabalho do que o esperado no primeiro tempo, diante de toda situação favorável.

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O começo do segundo tempo veio com Aboubakar ampliando e deixando a classificação encaminhada. A falsa impressão de goleada e triunfo tranquilo, porém, desapareceu com uma linda cobrança de falta de M'Changama, que mandou no ângulo e cruzou o campo para festejar com o goleiro improvisado.
Camarões, quem diria, teria oito minutos mais os acréscimos para evitar nova zebra na competição. Conseguiu manter a posse de bola, comemorou a classificação e agora terá Gâmbia nas quartas de final. O rival eliminou Guiné com triunfo por 1 a 0. Os rivais também saíram satisfeitos pela lição de superação.
Campeã em 1984, 1988, 2000, 2002 e 2017, Camarões quer aproveitar o fator casa para erguer sua sexta taça e se igualar ao Egito como maiores campeões da Copa Africana das Nações.

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